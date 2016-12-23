Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ПЕЧЕНЕК НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». ЗАГРАНИЦА НАС НАУЧИТ Что такое «общественность» и какое отношение она имеет к старинному сакральному божеству Халяве, рассказывает национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами: «С 13 по 16 декабря представители СМИ и общественники ЗАТО г. Железногорск посетили промплощадки, экспозиционные стенды и лаборатории финских компаний Saanio&Riekkola Oy, VTT. Предприятия занимаются обработкой и удалением радиоактивных отходов, экспертными услугами в области атомной энергетики, обслуживанием ядерных энергетических установок. Технический тур для железногорских представителей был организован ФГУП «НО РАО». Знакомые всё лица. Ну, почти. Инженеры Saanio&Riekkola Oy, VTT познакомили российскую группу с деятельностью компаний, рассказали об истории программы по изоляции РАО и ОЯТ в Финляндии, о принципах взаимодействия с общественными организациями и населением в вопросах безопасного обращения с отработанным ядерным топливом. Представители Железногорска побывали на действующем хранилище по изоляции низко и среднеактивных отходов на участке Олкилуото в муниципалитете Эурайоки. Объект введён в эксплуатацию в 1992 году и на текущий момент заполнен на 50%. Сейчас ведётся активная работа по созданию подземной опытной лаборатории ONKALO. Депутат Шаранов о чём-то нехорошем задумался. Об этом в ходе техтура рассказал старший консультант Saanio&Riekkola Oy: «Задача лаборатории - подтвердить пригодность горных пород для окончательной изоляции РАО и ОЯТ. Здесь уже располагается необходимая инфраструктура и сеть действующих объектов атомного производства: два ядерных реактора, временное хранилище ОЯТ, хранилище РАО. Причем подобное соседство, в том числе и с подземной лабораторией ONKALO, не пугает местных жителей. Порядка 70% населения близлежащих городов доверяют концепции финальной изоляции отработанного топлива». Я оглянулась посмотреть, не оглянулось ли оно… Поскольку всех желающих свозить за границу не представляется возможным даже богатенькому «Росатому», средняя температура по больнице всё равно остаётся повышенной. Причём от потенциальной опасности строящихся объектов градус недовольства населения практически не зависит: «Национальный оператор в 2015 году получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ППЗРО и захоронение РАО 3 и 4 классов, образующихся в подразделениях УЭХК. Однако, как следовало из доклада заместителя директора ФГУП «НО РАО» Дениса Егорова, сегодня речь идет о реконструкции пункта захоронения в Новоуральске с сооружением новых очередей. Говоря конкретнее, на ППЗРО планируется строительство еще трех очередей. Представители общественности выразили недоверие: с появлением новых очередей нагрузка на нашу экологию только возрастет. Действительно, нельзя же закрывать глаза на очевидные вещи! Как НО РАО планирует контролировать ситуацию? «Инженерные барьеры, предусмотренные проектом, помогут предотвратить распространение ионизирующего излучения и радиационных веществ», — попыталась успокоить специалист НО РАО. Жители выразили недоумение: почему их вводят в заблуждение? Во-первых, по поводу «реконструкции», если речь идет о строительстве следующих очередей ППЗРО. Во-вторых, по поводу захоронения РАО только с УЭХК, о чем говорилось первоначально, а сейчас выясняется, что к нам повезут РАО с других территорий. «Какие дивиденды от эксплуатации объекта получает Национальный оператор?» - прозвучал вопрос из зала. «Эксплуатация пункта захоронения обходится НО РАО в 30 млн рублей в год, — ответил Денис Егоров. — А это, помимо всего прочего, и рабочие места, и заказы для предприятий. В сооружение дополнительных очередей НО РАО планирует вложить 1 млрд 200 млн рублей, объекты, которые тоже останутся в округе». Наши жители высказались и за то, чтобы с ними разговаривали по-честному, без тумана. И не вводили в заблуждение. Впереди — публичные слушания: Национальный оператор планирует их провести с новоуральской общественностью в феврале 2017 года. У горожан есть время все обдумать и взвесить». По буфету прогуляться, например. Кому особо повезёт… НОВЫЕ ЛУДДИТЫ AKA СКРЫТЫЕ ЛИБЕРАЛЫ Экология снова становится востребованной, похоже. И совсем не обязательно речь должна идти о хвостах мирного атома. Народ загорается с полпинка и по другим темам. В том же Новоуральске, к примеру, вообще очень весело сейчас. Бойцы информационных войн раскочегаривают свои бронепоезда на запасных путях: «В октябре на сайте Change.org появилась петиция. «В Новоуральске находится крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана — Уральский электрохимический комбинат. Если рядом с этим заводом появится ещё один, экологию города, которая и так оставляет желать лучшего, уже ничего не спасёт». Сейчас её подписали 38 тысяч человек. Как рассказал мэр Владимир Машков, протестная активность нагнеталась несколько месяцев, и её пик пришёлся на период рассмотрения в Москве заявки по ТОР. Глава считает, что была использована стандартная схема проведения негативной информационной кампании. В администрации полагают, что у её организаторов (среди которых практически нет местных жителей) два мотива. Во-первых, в сентябре в Новоуральске выборы в гордуму. История с «кремниевой бомбой» выгодна с точки зрения политического пиара. Во-вторых, протест можно монетизировать. «Гражданин Урала» — это некоммерческая организация, которая получает деньги от нерезидентов. В соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке появились странички о «новой угрозе», к продвижению информации привлечены боты. Одним из лидеров сопротивления стал член СРОО «Гражданин Урала» Даниэль Марголис. Молодой человек окончил школу в Екатеринбурге в 2007 году, придерживается либеральных взглядов. Данные о постоянном месте работы не указаны». oblgazeta.ru . «В Администрацию и Думу Новоуральского городского округа поступают обращения от инициативных групп, жителей Новоуральского городского округа с просьбой о проведении общественных слушаний по вопросу организации кремниевого производства на территории округа. Кроме того, в ряде новоуральских печатных и сетевых СМИ организуются дискуссии, обсуждения и высказываются мнения о перспективах, связанных с открытием и созданием новых производств в нашем городе. Администрация Новоуральского городского округа официально уведомляет, что действующим законодательством Российской Федерации при организации подобных производств предусмотрены жесткие предварительные процедуры, включая согласование и выделение земельного участка под проектирование и строительство, получение положительного заключения государственной экспертизы, проведение публичных слушаний с участием всех заинтересованных групп и общественности. По состоянию на 19 декабря в адрес Администрации НГО обращений о выделении земельного участка от ЗАО «НПО «Силарус» и группы компаний «Титан» не поступало. В связи с чем, меры по организации публичных слушаний являются преждевременными и необоснованными. Информационные спекуляции на теме строительства в Новоуральске кремниевого завода направлены на создание социальной напряженности и именно по этой причине рекомендуем жителям округа получать информацию из официальных источников и не доверять слухам». adm-ngo.ru . Смешные такие, право слово. Можно подумать, кто-то у них что-то действительно строить собирается. Украдут, как обычно, господа инноваторы пару-тройку миллиардиков и сбегут с ними за границу. Какая тут угроза экологии? Никакой. ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ. ВХОД ПО РАСПИСАНИЮ К слову, о жуликах. В закрытом Озёрске продолжается уголовный процесс «сенатора» Константина Цыбко. «Напомним, в июне 2012 года глава администрации Озерска Евгений Тарасов и двое его заместителей были задержаны за незаконное присвоение более 20 млн рублей. Тарасов и его зам Гунин организовали и провернули схему увода из кассы муниципального предприятия средств, выделенных из бюджета на разработку схемы теплоснабжения. В преступный сговор с ними вступили заместитель по финансам Елена Крылова и несколько предпринимателей. Тарасов и Гунин были приговорены к реальным срокам наказания, но освобождены условно-досрочно после того, как дали показания на сенатора Цыбко, который якобы вымогал украденные деньги у Тарасова, обещая покровительство и продвижение по службе. Как выяснилось в ходе процесса над Цыбко, показания обоих экс-чиновников были получены под давлением, материалы, предоставляемые в ходе процесса стороной обвинения, содержат нарушения. Накануне последнего в 2016 году заседания по «своему» уголовному делу Константин Цыбко обратился к председателю Озерского городского суда Людмиле Царьковой с просьбой предоставить ему материалы дела Тарасова-Гунина, поскольку фигурировал в них в качестве «третьего лица». Судья Царькова отказала Цыбко, сославшись на некую «инструкцию» от 2003 года. Цыбко, комментируя ситуацию, заявил: «В уголовном деле Тарасова и Гунина, по которому они были осуждены, а потом «внезапно» отпущены, содержится огромное количество материалов, которые смогут помочь выявить, где скрыты деньги, украденные Тарасовым, куда он их вывел; содержатся доказательства по Калинину и Зюсю (бывший глава Озерска и его советник – прим. ред.). Мы, безусловно, будем обжаловать отказ». Также Константин Цыбко сообщил, что договорился о встрече с Андреем Бабушкиным, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, члена Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ. Экс-сенатор выразил надежду, что Бабушкин сможет привлечь внимание к данному эпизоду высших должностных лиц. Напомним, в апреле 2016 года Андрей Бабушкин специально прилетел из Москвы, чтобы принять участие в заседании Озерского городского суда по делу Цыбко, однако ни в суд, ни в закрытый город так и не попал: на контрольно-пропускном пункте выяснилось, что во временном пропуске высокопоставленного правозащитника перепутаны отчество и дата рождения. Бабушкина продержали на КПП более пяти часов. На его просьбу связать его с руководством города и местного отдела ФСБ реакции не последовало, и он отбыл ни с чем». Ха. Ха. Ха. Извините. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ Большому кораблю – большое плавание, а мелкие и в своих лужах вполне счастливы. Пока не поймали. «В мае 2016 года, когда зареченцы праздновали очередной День города, женщина получила от руководителя муниципального учреждения культуры задание купить на 15 469 рублей, выделенных из бюджета, продукты питания и десять букетов цветов для артистов, выступающих на праздничном концерте «С днем рождения, город». В тот же день подозреваемая потратила 6 000 рублей, а оставшуюся сумму решила оставить себе. Для этого женщина использовала незаполненные бланки товарных чеков предпринимателя, торгующего цветами. Суд приговорил жительницу закрытого города к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на год». *** «Прокуратура закрытого города Северск (город-спутник Томска) направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, организовавших занятие проституцией. По версии следствия, 38-летний мужчина в 2010 году устроился работать администратором в подпольный бордель. Он собирал с работниц деньги, распределял доходы, разрешал конфликты и распространял «визитки» борделя. В 2011 году он принял на работу 29-летнюю девушку для оказания платных сексуальных услуг. В 2013 году она стала выполнять организаторские функции: вела учет и отчитывалась по полученным денежным средствам, арендовала жилье для проживания девушек, выдавала заработную плату, распространяла рекламную продукцию, принимала «заказы» по телефону. Следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами). Обвиняемые вину в совершенном преступлении признали в полном объеме». *** «Судья рассмотрел административное дело, которое было заведено на жителя Орска. Мужчина, находясь на контрольно-пропускном пункте Озерска Челябинской области, нарушил установленный особый режим закрытого административно-территориального образования города. Орчанин въехал на территорию населенного пункта на своем автомобиле через КПП без соответствующих документов на право въезда». Хм. Орск – это место, где живут орки, а никакие не орчане, ведь правда? И три тысячи рублей штрафа для настоящего джигита, запросто пересекающего «контролируемый периметр», суть не наказание, а щекотка самолюбия. Потому что: «На въезде в Новоуральск 16 декабря задержали пьяного мужчину за рулем. У него не было прав, а сам владелец автомобиля ехал в багажнике. Мужчины поспорили на то, что один из них спокойно проникнет на территорию закрытого города незамеченным. Стоит особо отметить, что оба гражданина имеют официальные разрешения для нахождения на территории ЗАТО. В отношении обоих составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ. Проигравшему 45-летнему спорщику грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. А вот его бесправный друг может сесть за решетку на 10-15 суток». *** И снова Заречный: «Городской суд закончил оглашение приговора по уголовному делу в отношении организованной группы , в состав которой входили пятеро местных жителей от 25 до 36 лет. Злоумышленники с августа 2013 по февраль 2015 года занимались разбоями и вымогательствами. «Подсудимые совершили открытые хищения имущества с применением насилия с использованием электрошокера и телевизионного кабеля в отношении двух потерпевших, разбойное нападение на третьего с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда его здоровью, а также совершили вымогательства имущества и денежных средств с применением насилия в отношении еще четырех потерпевших», - сообщает пресс-служба прокуратуры. Лидеру организованной преступной группы назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год после отбытия основного наказания. Другим членам преступной группы – лишение свободы от 7 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима». Интересно, куда подевалась новая общность «советский народ», так удачно выпестованная коммунистической властью, и с чьих самолётов на нашу территорию вся эта публика с парашютами регулярно сбрасывается? ТОРОИДАЛЬНОСТЬ – НАШ ДЕВИЗ Однако довольно чернухи, пора вернуться в светлое сегодня и ещё более светлое завтра. Я территории опережающего социально-экономического развития имею в виду, конечно же. После того, как в сентябре Дмитрий Медведев осчастливил этим статусом таинственные города Краснотурьинск, Надвоицы и Анжеро-Судженск, чиновники ЗАТО даже ёрзать устали уже. В Красноярске-26, к примеру, тема вообще приувяла как-то. Но отчаялись не все пока. «На территории закрытого южноуральского города предлагается создать территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Снежинск». Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В соответствии с проектом постановления, минимальный объем вложений резидентов ТОСЭР составит 5 миллионов рублей. Планируется, что в южноуральском ТОСЭРе будет развиваться производство машин и оборудования, компьютеров и коммуникационного оборудования, красок и прочих химических продуктов, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, мебели, железнодорожных локомотивов и автотранспортных средств. Также предполагается реализация инвестпроектов в области информационных технологий и разработки компьютерного программного обеспечения. «Создание ТОСЭР обеспечит создание не менее 930 рабочих мест, привлечет порядка 5 миллиардов рублей инвестиций», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления». «Минэкономразвития предлагает создать территорию опережающего развития в городе Озерске Челябинской области, соответствующий проект постановления размещен на портале раскрытия информации. Благодаря ТОР в городе будут созданы 1143 новых рабочих места, привлеченные инвестиции составят 9,8 млрд руб. В настоящий момент уже получены письма от инвесторов о реализации ‎10 проектов. В документе отмечается, что для организации производственного процесса в ТОР Озерска необходима закупка оборудования, большая часть из которого ‎не производится в России. Минимальный объем вложений резидентов ТОР будет составлять 5 млн руб». *** «В ЗАТО Новоуральск откладывается реализация программы территории опережающего развития. Сроки создания ТОРа, благодаря которому Новоуральск должен получить около 20 млрд рублей инвестиций и более 2 тыс. новых рабочих мест, переносятся на начало 2017. Задержка связана с долгим согласованием на уровне Минэкономразвития РФ. Сдерживающим фактором является также отсутствие управляющей компании. В ЗАТО пояснили, что в ноябре документы были направлены в Минфин РФ на согласование. Но на сегодняшний день этот вопрос пока не решен. В сентябре во время визита в Свердловскую область Сергей Кириенко, который тогда возглавлял «Росатом», сообщил, что «по Новоуральску очень хорошая ситуация. Предприятие имеет большой стабильный объем заказов, в этом году направлены инвестиции более 13 млрд рублей. Очень важно создать условия для других производств, важнейшее решение сделать Новоуральск территорией опережающего развития. Заявка подана, заявка хорошая», - сказал тогда Кириенко. В рамках подготовки заявки был сформирован первоначальный пул резидентов. На сегодняшний день их 19. Глава Новоуральска отмечает, что «черновая работа по организации ТОРа практически выполнена». По его словам, две недели назад новый глава «Росатома» Алексей Лихачев, назначенный после перехода Кириенко на должность первого замруководителя администрации президента, приезжал в Новоуральск и проводил совещание о включении города в ТОР. «Самое главное – никто на федеральном уровне не отменял решения по поводу вхождения ЗАТО в программу ТОРов», - заключил Машков». Хм. Как говорила одна хитрая и любвеобильная старуха в старом и похабном анекдоте: «Такой большой, а в сказки веришь!» OMNIA VANITAS Из Заречного пишут: «Только на этой неделе в закрытом городе зарегистрировано более пятисот заболевших детей, более трехсот из них - воспитанники детских садов. Медики отмечают, что рост сезонной заболеваемости ОРВИ зафиксирован именно среди дошколят. Лабораторно подтверждены пять диагнозов «грипп». Еще десяти зареченцам по клинической картине болезни выставлен такой же диагноз. С 20 декабря в группах некоторых детских садов, а также в МСЧ-59 объявлен карантин по гриппу». «Во вторник «Российская газета» опубликовала материал о том, что в городе Заречный пять человек заразились гонконгским гриппом. Главный государственный санитарный врач Людмила Куликова рассказала, что представляет из себя данный вирус: «Гонконгский грипп несет особый риск для детей младшего дошкольного возраста и пожилых людей. Его опасность — в осложнениях, которые патологически влияют на сердечно-сосудистую систему». Помимо прочего, в 2016 году заболеваемость ОРВИ в ЗАТО Заречный повысилась на 30% процентов по сравнению с прошлым годом». *** «Тактический зал для аутентичных силовых операций появился в здании, где ранее работал архив РФЯЦ. Позавчера полсотни подростков с винтовками уничтожали здесь условных захватчиков. В Сарове прошли тактико-специальные соревнования «Антитеррор — 2016», в которых приняли участие дети и взрослые из Сарова, Москвы, Дивеева и района. Самым младшим участникам исполнилось 10 лет. Картиночка взята прямо из пресс-релиза. Не обессудьте. Состязания впервые удалось провести в подготовленном помещении, а не на пересечённой местности. Им стало здание на северо-западе монастырского каре, переданное этим летом Школе рукопашного боя . Благодаря переоформлению интерьера бывшей богадельни, «Антитеррор» организовали по образцу соревнований спецподразделений «Альфа». В операции использовалось страйкбольное оружие. Роль террористов и заложников выполняли мишени». *** «Прокуратура ЗАТО г. Лесной проверила соблюдение законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Установлено, что в двух магазинах «Красное и Белое», расположенных на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений, в том числе дошкольных, осуществляется розничная торговля табачными изделиями. В отношении юридического лица возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ. В городской суд направлено исковое заявление об обязании владельца прекратить незаконную продажу табачной продукции». *** *** «Подрядная организация ООО «Синтез – ПК» из Челябинска, выигравшая конкурсные процедуры на выполнение работ по устройству ледовых городков в Озерске, поселках Новогорный и Татыш, так и не приступила к работе. О мерах, принятых администрацией округа, сообщил заместитель главы администрации Иван Сбитнев: - У этого предприятия были хорошие рекомендации. Однако они оказались пустыми словами, и мы столкнулись с недобросовестностью подрядчика. Мы со своей стороны оказали ООО «Синтез – ПК» необходимое содействие в оперативном согласовании въезда работников в город. Но ни один специалист так и не приехал. Нам ничего не остается, кроме как возбудить производство по внесению ООО «Сервис – ПК» в реестр недобросовестных поставщиков. В адрес предприятия будут максимально применены финансовые санкции. Однако, как отметил Иван Сбитнев, администрацией предприняты необходимые меры для того, чтобы ледовые городки все же были установлены: - Пойдем по другому пути, прилагая все возможные усилия для того, чтобы появились и горки, и необходимый набор фигур» ( отсюда ). В КОЛЬЦЕ ВРАГОВ Бывший Челябинск-40 вообще может считать себя проклятым местом. После аварий на «Маяке», инвестиционных посадок и административных войн с областным руководством город, казалось, мог бы рассчитывать на более спокойные времена. Но фигушки. «В Озерске состоялась совместная пресс-конференция генерального директора производственного объединения «Маяк» Михаила Похлебаева, главы Озерска Олега Костикова и сити-менеджера закрытого города Евгения Щербакова. Директор «Маяка» заметил, что до конца года еще две недели и мало ли что еще может произойти: «Вот у нас на объекте 940 в выходные прорвало трубу. Хотя никто не пострадал, но ситуация сложилась неприятная. Оказалось – подвел подрядчик, было видно, как вода хлестала прямо из сварных швов». На протяжении всего часа общения городского и комбинатовского руководства с прессой Похлебаев явно доминировал, говорил чаще, активнее и практически являлся модератором мероприятия. Характеризуя прошедший год, директор «Маяка» отметил, что в городе после прихода команды «маяковцев» в сентябре 2015 года сложилась положительная атмосфера. Хотя есть и недовольные: «На нас нападают те, кто имел легкодоступные бизнесы. Нападают – значит, мы всё делаем правильно, экономим бюджет. Ругань есть, но нам на нее наплевать». Говоря о претензиях к действующей власти, озерские руководители затронули кадровый вопрос. «Те, кто упрекает нас, что мы не поменяли «старую» команду, – люди недалекие. Ну, не убрали кого-то, так ведь сразу всего не сделаешь, кадры взять негде», - вступился Похлебаев за городскую администрацию. Особое внимание на прошедшей пресс-конференции было уделено одной из самых острых проблем Озерска – ремонту дорог. Напомним, в прошедшем году в бюджете города были заложены небывалые ранее средства на восстановление асфальта на территории всего округа и практически на всех участках генподрядчиком выступило градообразующее предприятие. Окончание сезона работ было отмечено многочисленными случаями возмущения горожан, наблюдающих укладку асфальта в проливной дождь и даже снег. Недавно власти Озерска официально объявили о предъявлении «Маяку» претензий по неудовлетворительному качеству ремонта на отдельных участках. Михаил Похлебаев публично заверил, что комбинат выполнит свои обязательства по гарантийному восстановлению проблемных фрагментов: «Проблема в том, что объемы действительно большие, а дорожный ремонт – непрофильная деятельность для нас, поэтому пришлось привлекать сторонние организации. Но сейчас мы активно закупаем современную технику, делаем организационные выводы». На пресс-конференции была затронута и тема активности населения. «Во всем мире люди с активной гражданской позицией сами занимаются улучшением и поддержанием на достойном уровне условий своей жизни. А если мы будем пассивны, то всё вокруг так и будет… бюджетненько», - резюмировал глава округа. По теме гражданской активности высказался и Михаил Похлебаев. «Надо научиться наши достижения защищать», - напомнил директор «Маяка» ( отсюда ). Не отпускает война, как видим. Не снаружи она, а внутри, судя по всему. И вот, кстати… ПОПЫТКА САМОДИАГНОЗА На «Ленте.ру» прочитано: «Уроженка Северска Виктория Звягинцева рассказала, что, в отличие от большинства местных жителей, работает сама на себя и борется со сложившимся в городе менталитетом. «Я живу в Северске с рождения, и мне всегда нравился наш небольшой город. Работать тут сложно: люди в Северске твердолобые и недоверчивые. Непросто заставить их купить и принять что-то новое. Видимо, я исключение. У меня здесь собственный косметический бренд, и недавно я открыла свой первый бутик. Вообще, самая распространенная профессия в Северске — это военнослужащие, поскольку город закрытый. И конечно, работники Сибирского химического комбината, нашего основного завода. Остальное все, как в обычном городе: продавцы, учителя и врачи. Работу найти можно, если постараться, но это достаточно трудоемкое дело. Некоторые устраиваются в Томске — он недалеко, и часть населения каждый день ездит туда на работу. Зарплаты и у нас, и в Томске в среднем 25-30 тысяч рублей. По крайней мере, у моих знакомых так. Цены на продукты такие же, как и везде, но вот одежда очень дорогая. Обычно мы объединяемся в интернете и заказываем совместные покупки из Москвы. Так выходит намного дешевле. У нас необычный город — закрытый. Далеко не каждый сможет сюда попасть. Например, чтобы привезти родственника из другого города, нужно написать заявление, собрать кучу документов и ждать около месяца. И то не факт, что разрешение дадут. И причин зачастую не объясняют. В этом, правда, есть и свои плюсы: город достаточно спокойный, можно сказать, "спальный городок". Практически нет людей без места жительства и кавказской национальности. Конечно, делать здесь в свободное время совершенно нечего, но и создан он не для тусовщиков». Слово «твердолобые» лично мне очень понравилось. Довольно политкорректный термин в инновационно-инвестиционных раскладах.