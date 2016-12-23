День энергетика - праздник странный. Может, и не праздник даже. Попалась давеча в социальных сетях вот эта чудесная картиночка. Отложил её в сторонку до 22 декабря, когда в Советском Союзе принято было отмечать День энергетика. Хорошая такая шизофреническая открытка получилась, согласитесь. Паранойя ликует. А тут пошёл на днях в налоговую, а по улице Свердлова движется бригада пильщиков. Слишком много деревьев наросло в Нашгороде, оказывается. Пора хворосту накосить для новогоднего костра. И пока я расчехлял фотоаппарат, очередная падающая под напором безопилы ветка – бздымк! – прямиком по фонарю пришла всё-таки. Так что передайте электрикам: это вовсе не хулиганы шалят, с одной стороны. А с другой, восстанавливать разбитое совершенно не обязательно. Хватит с нас одного распила. Будем сидеть в темноте и деньги хотя бы на лампочках экономить. Красота это вообще страшная сила))) ***