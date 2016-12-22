ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

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Среда, 21 Декабрь 2016

Железным горцам вновь предлагается оценить работу властей.

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При современном уровне технологий нет смысла делать из г*вна конфетки. Всё равно г*вно получается, даже если инновационное.

Земля действительно круглая, особенно в такой деревне, как Нашгород. Шестнадцать, что ли, лет назад я случайно свёл тренера по спортивной гимнастике Елену Аркушу, оставшуюся как раз по воле покойного В.В.Жидкова без тренировочного помещения, с директором школы №97 Светланой Левченко. Секция в результате осела на Восточной, а много позже случилось так, что именно в неё записался и ныне ходит мой сын. Чисто на голове постоять и на руках походить в ситуации, когда это не только не возбраняется, но даже приветствуется обществом.

Поскольку сам я учился тоже в девяносто седьмой, то за происходящей в ней последние годы инновационной революцией ваш покорный слуга следит с почти медицинским интересом. Более чем специфический контингент данного учебного заведения, в частности, призван в недалёком будущем стать движущей силой заколючинского обокластера. А нынешний директор школы вообще большой молодец и сказочник ещё почище г-на Чебурашкина. Жаль только, что в туалете и - следовательно - раздевалке спортивного зала, где функционирует секция спортивной гимнастики, вонь всё время стоит такая, что хоть святых выноси. Надо полагать, отечественные инновации с инвестициями именно так и пахнут нынче. Когда не способные элементарно отрегулировать канализацию люди берутся решать задачи цивилизационного масштаба...

Я это вам к чему рассказываю? После губернаторской накачки на тему расцвета процветания «молодой и энергичный» номер два решил внести дополнительную лепту в инновационно-инвестиционный лепет. Вдруг да зачтётся при случае? Разумеется, никаких позитивных новостей с территории промышленного парка у него снова не нашлось, но хорошему танцору плясать вообще ничто в целом мире помешать не способно, как известно. Поэтому он просто объявил, что Нашгород вступает в 2017 год уверенно и динамично. Буквально цитирую: уверенно и динамично!

- У нас был достаточно плодотворный и напряженный год. Мы совместно с краевой администрацией включились в ряд серьезных федеральных проектов. По некоторым из них получили определенный прорыв, по другим – ситуация находится в развитии. Это такие проекты как инновационный кластер, ТОСЭР, программы моногородов. Железногорск продемонстрировал себя надежным партнером для всех уровней власти, как регионального, так и федерального. Мы завершаем 2016-й год, выполнив все взятые на себя обязательства перед жителями нашего города. На сегодняшний день Железногорск является одним из самых комфортных для жизни не только в Красноярском крае, но и в России, лидером по современному наукоёмкому производству. По поручению губернатора, мы не останавливаемся в своём развитии, и в 2017 году рассчитываем активно продвигать начатые программы и включаться в новые федеральные проекты, нацеленные на наукоёмкое производство.

Свои шумные и продолжительные аплодисменты по поводу отдельных прорывов мозга г-на Чебурашкина и Ко железным горцам предлагается в очередной раз поместить вот сюда:

«В Красноярском крае проходит IT-опрос населения для оценки деятельности руководителей. Каждый пользователь сети Интернет может оценить деятельность муниципальной власти, а также государственных и муниципальных организаций. Опрос проводится в соответствии с указами Президента Российской Федерации и Губернатора Красноярского края с целью выявления проблем в основных сферах жизнедеятельности муниципальных образований и повышения результативности работы руководителей.

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Жители города могут оценить деятельность руководителей органов власти и предприятий в сферах организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-коммунальных услуг. Принять участие в опросе может каждый житель Железногорска старше 18 лет. Для этого достаточно иметь компьютер или гаджет, подключенный к сети интернет. Ваше мнение важно для принятия решений! Итоги проводимых опросов будут подведены до 1 февраля 2017 года» (отсюда).

Лично я, вынырнувши сегодня из светлого, но немного пахучего заколючинского процветания, уже проголосовал на специально отведённой территории, чего и вам настоятельно желаю. Особенно профсоюзникам «звёздной фирмы», выражающим недовольство организацией пассажирских перевозок в Нашгороде, а равно и прочим жалобщикам. Предлагаемая краевым «правительством» электронная дубинка поэффективнее обычной переписки с чиновниками будет, т.к. её результаты прямиком в кремлёвскую администрацию направляются.

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