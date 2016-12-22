Душители свободы слова особым умом традиционно не блистают. Телекомпания ТВ-2 выиграла суд у Роскомнадзора Отказ Роскомнадзора пролонгировать лицензию радиостанции Европа Плюс Томск незаконен. Это решение Арбитражного суда Москвы от 3 августа 2016-го года подтвердил Девятый арбитражный суд Москвы. Судебное заседание четырежды переносилось по просьбе Роскомнадзора. И вот решение принято. Главный редактор ТВ-2 Виктор Мучник так прокомментировал сегодняшнее решение суда. «С самого начала мы говорили, что действия Роскомнадзора по лишению лицензии Европы плюс Томск под предлогом якобы существующего моего второго гражданства противозаконны и абсурдны. Я рад, что суд после длительных размышлений пришел к этому же очевидному выводу. Замечу, что ровно на тех же основаниях Роскомнадзор отказывает нам в выдаче телевизионной лицензии. Теперь РКН будет вынужден радийную лицензию таки продлить. Разумеется, в настоящий момент радио фактически уничтожено. И мы намерены вчинить иск ведомству за причиненный ущерб. Кроме того будем добиваться, опираясь на это решение суда, выдачи нам лицензии на кабельное вещание. У меня нет иллюзий, что все это будет просто. Но мы намерены и далее действовать в судебном порядке против РКН, добиваясь восстановления справедливости и наказания тех, кто совершил противозаконные действия. Завтра по этому поводу будем консультироваться с нашей юридической службой, которой я благодарен за хорошую работу. Это решение суда важно, как я думаю, не только для нас, но и для медиасообщества в целом». tv2.tomsk.ru . *** Томский независимый телеканал ТВ-2 начал вещание 15 мая 1991 года. А весной 2014 года, получив за все время своего существования 23 премии ТЭФИ и ТЭФИ-регион, был вынужден прекратить работу. Эфир отключили якобы по техническим причинам. ОРТПЦ (Областной радиотелевизионный передающий центр), филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети объявил, что произошла авария — сломался фидер (кабель, соединяющий передатчик с антенной). Учредитель ТВ-2 Виктор Мучник утверждает, что аварии не было. «Телеканал просто отключили. Мне это известно из четырех независимых источников», — рассказал он «Новой газете». В июне, после поднявшегося шума в СМИ, эфир восстановили. «Они полтора месяца держали нас без эфира, а мы терпеливо с ними переписывались, теряя рекламодателей и зрителей. 15 мая, в День рождения ТВ-2, Роскомнадзор уведомил нас, что намерен лишить нас лицензии, потому что мы не выходим в эфир. И тогда мы стали скандалить: митинги, пресса. Это и было названо “некорректным поведением”», — пояснил Мучник. В 2014-м у ТВ-2 истекала лицензия. В конце года он подал заявку на выдачу новой. Роскомнадзор прислал уведомление о положительном решении. Следом РТРС без всяких технических причин расторгла договор с ТВ-2, сославшись на «неправильное поведение» во время отключения. После этого Роскомнадзор аннулировал только что продленную на очередные 10 лет лицензию на вещание, сообщив, что приказ ее выдать был «компьютерным сбоем». Впоследствии все остальные медийные структуры «Томской Медиа Группы», частью которой был ТВ-2, также прекратили свое существование. У них либо были отозваны лицензии, либо они перешли в руки новых собственников под угрозой её отзыва. В защиту канала проходили массовые по меркам полумиллионного Томска митинги горожан. Руководство ТВ-2 считает, что за атакой стояли как местные, так и федеральные власти, которые действовали совместно. Суды с РТРС по поводу незаконного расторжения договора с нарушением антимонопольного законодательства проходили в закрытом режиме под предлогом того, что содержали государственную тайну. Докажи, что не верблюд: 144 письма в посольства и одна анонимка После закрытия телеканала ТВ-2 в 2014 году все попытки получить новую лицензию на вещание упирались в претензию Роскомнадзора к гражданству учредителя телекомпании — Виктора Мучника. По закону о СМИ, учредителем не может быть иностранный гражданин, либо человек с двойным гражданством. Роскомнадзор фактически требовал у Мучника доказать, что он гражданин России — и только. По сути простой довод юридически оказалось до абсурдного сложно подтвердить. На этом же основании не была продлена лицензия радиостанции «Европа Плюс Томск». Справка из УФМС о российском гражданстве не произвела на Роскомнадзор впечатления — она якобы не опровергала наличия или отсутствия гражданства какой-то другой страны у Мучника. Но как должен выглядит «идеальный документ» и кто его должен Мучнику выписать — в ведомстве не поясняли. В материалах дела есть разъясняющее письмо, которое Министерство иностранных дел направило в Роскомнадзор. В нем гражданам рекомендуется самостоятельно обращаться в посольства иностранных государств, чтобы доказать Роскомнадзору отсутствие у них гражданства этих стран. В сентябре 2016 года Мучник разослал в посольства разных государств 144 письма с просьбой подтвердить, что не является их гражданином. Он подчеркнул, что «находится в здравом уме и трезвой памяти», и пояснил, что на такой шаг его вынудили пойти «действия российских контролирующих инстанций». Первые письма с ответом пришли из Эстонии, Испании, Нигерии и Аргентины. Суд переносил заседания по просьбе Роскомнадзора четыре раза, хотя заседания апелляционного суда обычно не переносят больше одного. Юристы ТВ-2 были уверены, что ведомство тянет время, стараясь придумать новые поводы для отмены решения суда первой инстанции — и усмотрели в этом пристрастность суда, поскольку тот готов соглашаться с новыми и новыми отговорками Роскомнадзор. Юрист «ТВ-2» Кравченко подчеркивает: «У суда не должно быть задачи стимулировать сторону найти какие-то еще новые дополнительные основания. А суд это делает, и делает последовательно». На предпоследнем заседании неожиданно стали известны новые обстоятельства дела, которых не было даже на суде первой инстанции. Роскомнадзор объяснил, почему решил, что у учредителя медиагруппы Виктора Мучника есть двойное гражданство. Ведомство сослалось на обращение некоего Евгения Винника, поступившее на электронную почту ведомства. «Мы не знаем ничего, кроме фамилии и адреса электронной почты этого человека. Автор письма пишет, что раз Мучник часто ездит заграницу, то у него есть двойное гражданство», — прокомментировал юрист. На вопрос, почему обращение Винника не появлялось в деле ранее, представители Роскомнадзора ответили, что сотрудники ведомства просто не передали письмо друг другу. «За границей мне, конечно, бывать случалось, — говорит Мучник. — Но, думаю, гораздо реже, чем руководителям федеральных медиа. Предлагаю официально Роскомнадзору заняться проверкой гражданства Олега Добродеева (гендиректор ВГТРК), Константина Эрнста (гендиректор Первого канала), Дмитрия Киселева (гендиректор агентства «Россия сегодня»), а также г-жи Маргариты Симоньян (главный редактор RT)». На заключительном заседании суд не стал приобщать письмо гражданина к делу. «Государственная услуга должна иметь предсказуемый результат» 20 декабря состоялось заключительное заседание по делу радиостанции. Суд, наконец, вынес решение. Роскомнадзор вновь попытался затянуть процесс, заявив сразу два ходатайства — об очередном переносе заседания и о перерыве. Роскомнадзор просил время, чтобы разобраться, какова процедура проверки отсутствия двойного гражданства. Для этого он хотел направить запросы в МИД, в Совет по правам человека, в аппарат правительства и другие органы госвласти. Суд в обоих случаях отказал. «Данное дело мы рассматриваем не о получении новой лицензии, а о продлении действующей. Если Роскомнадзор подозревает у Мучника наличие второго гражданства, то он был обязан в момент появления таких сомнений аннулировать действующую лицензию», — сообщил суду Кравченко. Юрист добавил: — Государственная услуга, которую предоставляет Роскомнадзор, должна иметь предсказуемый результат, иначе никакой бизнес не сможет существовать». Сейчас у томской медиагруппы остался, помимо радиостанции «Европа Плюс Томск, еще один «работающий» актив — агентство новостей. Пока это все, на что хватает средств и возможностей. Но это — вопрос времени. «Мы будем добиваться, опираясь на это решение суда, выдачи нам лицензии и на кабельное вещание, — прокомментировал Мучник решение суда. — У меня нет иллюзий, что все это будет просто. Но мы намерены и далее действовать в судебном порядке против РКН, добиваясь восстановления справедливости и наказания для тех, кто совершил противозаконные действия». В ближайшее время медиагруппа подаст иск Роскомнадзору за причиненный ущерб, добавил глава ТВ-2. novayagazeta.ru . *** ВОЙНА В ТЕЛЕВИЗОРЕ Нет, это не про Сирию. И не про Украину. Это я посмотрел по Первому каналу программу «Время покажет». Она была посвящена земляку нашему Денису Карагодину и его делу . Поэтому вопреки обыкновению последнего времени (берегу себя) включил телевизор. Надо сказать, зрелище это было по-своему любопытным. Ведущим и гостями студии было высказано несколько тезисов. Первый. Прадед Дениса, Степан Карагодин, объявленный японским шпионом, возможно и был им. Даром, что реабилитирован. Надо еще разобраться с его реабилитацией и послесталинской реабилитацией вообще. Словом, зря у нас не сажали и не сажают. Второй. Сам Денис, поскольку он, мол, является литовским гражданином и участвовал в протестах пятилетней давности, тоже доверия, понятное дело, не заслуживает. И не случайно это все именно сейчас (даром что расследованию своему Денис посвятил несколько лет). И надо еще понять, на чью мельницу льет воду его расследование. Точнее, понимать тут нечего, поскольку ясно на чью. В этом самом месте вечный Кургинян, пенясь, кричал насчет известной только посвященным секретной работы Збигнева Бжезинского, в которой... Третий. Несмотря на отдельные перегибы (тут иные гости и сам ведущий вспомнили про своих посаженных предков и гордо заявили, что совершенно не интересуются тем, кто именно их посадил) в целом у нас было великое государство, Большой Проект, Великая Эпоха — и это гораздо важнее досадных частностей. И вообще создатели нашей космонавтики Королев и Глушко на следствии показали друг на друга. И надо ли про это вспоминать. Ведь гораздо важнее, что они... Непринужденно так смешивая тех, кто пытал и убивал с теми, кого пытали и убивали. Мол, одно время, одна эпоха. Великая, как было сказано. Четвертый. Оставьте мертвых мертвецам. Не надо ворошить прошлое. Это чревато новой гражданской войной. Вот смотрите, — кричал ведущий в студии, — мы тут в студии договориться не можем. А уж за ее пределами и вообще, не ровен час, поубиваем друг друга. И сам, кажется был готов если и не убить, то избить нескольких специально приглашенных для ритуального унижения либералов (зачем иные в такое ходят - это отдельный вопрос). Оскорбить или избить приглашенного в студию гостя — это у нас теперь такое специальное телевизионное умение в нынешних программах федерального ТВ, насколько я понимаю. Прямо скажем, все эти тезисы государство наше за минувшую почти сотню лет уже проговаривало. Сперва угробив миллионы как врагов народа, кулаков, троцкистских двурушников, вредителей и японско-румынских шпионов. Затем без лишнего шума реабилитировав убитых и посаженных ни за что. Про убитых не преминув соврать насчет причин смерти. И потом годами: не надо ворошить прошлое, кто старое помянет, все было так сложно, да, были отдельные перегибы, но вообще-то... Параллельно плодя новых зэков. Посаженных уже за самиздатовских Шаламова да Солженицына (как тут не вспомнить томское наше дело книжников тридцатилетней давности). И не получилось все это у них. Потому что «работу горя», как этот процесс называет Александр Эткинд , обществу так или иначе приходится проделать до конца. Хотят этого или не хотят власти и их пропагандистский персонал. И теперь вот появляется такой Денис Карагодин, который не просто расследует историю своей семьи (ему, в отличие от вчерашних гостей студии важно знать в деталях, что именно произошло с его прадедом и где он похоронен), но и требует от государства, чтобы оно назвало уголовщину уголовщиной. Без ссылок на то, как все было сложно и неоднозначно . Государству неудобно. Оно даже и памятник незаконно репрессированным может от щедрот своих поставить. Однако же сама манера нашего земляка как-то умаляет его — государства — величие. Оно привыкло, чтобы у него просили. Оно привыкло, чтобы горами костей, которые оно насыпало, гордились. А тут вот человек просто и определенно говорит: уголовщина, уголовники! И что с ним делать, с этим Карагодиным — непонятно. tv2.tomsk.ru .