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"ФинКом" идёт к людям Печатать E-mail
Среда, 21 Декабрь 2016

Неожиданный поворот в биографии бывшего директора ЖЭК-3.

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Поскольку речь тут идёт о моём собственном доме, «Уран-Батор» просто вынужден дать кратенькую справочку. Сайт ООО «Управляющая компания «ЖилКом» - вот он: zhilkom26.ru. Учредители фирмы – три физических лица: Владимир Александрович Лейбович (доля - 3 500), Станислав Сергеевич Пургин (доля - 3 500), Сергей Викторович Югов (доля: 3 500). Зарегистрирована она в ноябре 2012 года. Лицензия на управление МКД получена в октябре 2015-го. Имеет в качестве истца как минимум один проигранный суд.

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