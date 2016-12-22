|"ФинКом" идёт к людям
|Среда, 21 Декабрь 2016
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Неожиданный поворот в биографии бывшего директора ЖЭК-3.
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Поскольку речь тут идёт о моём собственном доме, «Уран-Батор» просто вынужден дать кратенькую справочку. Сайт ООО «Управляющая компания «ЖилКом» - вот он: zhilkom26.ru. Учредители фирмы – три физических лица: Владимир Александрович Лейбович (доля - 3 500), Станислав Сергеевич Пургин (доля - 3 500), Сергей Викторович Югов (доля: 3 500). Зарегистрирована она в ноябре 2012 года. Лицензия на управление МКД получена в октябре 2015-го. Имеет в качестве истца как минимум один проигранный суд.
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