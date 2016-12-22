Есть мнение, что Рамзанчик с нукерами достал уже всех. Нападение на Грозный. Что это было? Есть основания предполагать, что мы имеем дело с реакцией части чеченского общества на войну в Сирии. В ночь с 17 на 18 декабря в Грозном произошли боестолкновения, был введен режим КТО (контртеррористической операции) и объявлен план «Перехват». Неизвестные (как выяснилось позже, все — жители Чечни) совершили несколько нападений на сотрудников ППС с целью завладения табельным оружием. По вотсапу в Чечне стали распространяться следующие сообщения: «Есть информация, что ходят по домам сотрудников и забирают оружие. Под любым предлогом просят открыть дверь. Никого не впускайте». Вскоре в соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована погоня за машиной, ранее отобранной нападавшими у жестоко убитого ими (38 ножевых ранений) сотрудника ППС. В своем инстаграме глава Чечни по факту погони написал: «Бандиты при попытке задержания машины совершили наезд на сотрудника ДПС и открыли огонь. Ответным огнем удалось машину заблокировать. Четверо бандитов уничтожены, двое доставлены в больницу. Я сразу же посетил место происшествия, убедился, что руководством правоохранительных органов приняты все меры безопасности, действовали профессионально. В городе спокойная обстановка, движение транспорта осуществляется в обычном режиме, никаких причин для беспокойства жителей и гостей города нет». Однако инстаграм Кадырова никого не успокоил. Сообщения о перестрелках продолжали поступать всю ночь. Во второй половине дня 18 декабря стала известна информация о трех погибших сотрудниках. О потерях среди личного состава чеченской полиции «Новой газете» сообщил источник в чеченском следственном управлении. Все это время чеченские власти упорно обходили полным молчанием этот болезненный вопрос и делали вид, что ничего особенного в Грозном не произошло. Поздно вечером 18 декабря в инстаграме Кадырова появилось видео спецоперации, больше похожей на постановку и проходившей, по версии главы Чечни, не в «мирном Грозном», а «в нескольких километрах от города в горно-лесистой местности, <…> в условиях глубокого снега, холодной погоды, оврагов, крутых склонов». Видео вскоре было удалено, но копия осталась на видеохостинге Youtube. Это сообщение (как и предыдущее) никого не успокоило. Всю ночь с 17 на 18 декабря, а также все воскресенье чеченцы перезванивались и рассылали в соцсетях сообщения о том, что творится в городе. Многие боялись выходить из домов без острой необходимости и передвигаться. Очевидно, что во время перестрелок контратакующие силы применяли тяжелое вооружение, видимо, использование такого оружия (гранатометов) спровоцировало в какой-то момент панические слухи о взрывах в Грозном. «Пережить бы эту ночь», — написал «Новой» в соцсетях житель Грозного, отражая общий уровень тревожности в городе. В результате КТО были убиты семеро нападавших, четверо задержаны. В том числе одна девушка. «Это разжимается пружина» Первичные данные о личностях нападавших позволяют сделать вывод, что все они — жители Чечни в возрасте 18—20 лет. По сведениям источника «Новой газеты» в УФСБ ЧР, никто из опознанных не числился членом чеченского подполья. «Самого подполья как такового уже давно не существует. Данное нападение больше похоже на первые признаки бунта против чеченской власти, плохо скоординированное вооруженное выступление». В Главном следственном управлении СКР по СКФО также придерживаются версии бунта. Высокопоставленный источник «Новой» прислал СМС-сообщение: «Это разжимается пружина». Ощущение, что это не обычная стычка, а проявление более тектонических процессов, было у всех моих респондентов. Слова «все это уже достало» звучали в каждом разговоре с местными жителями, с которыми я связывалась. Многие чеченцы в соцсетях напрямую связали нападение с ситуацией, происходящей в Сирии. О религиозном факторе как о решающем и сподвигшем молодых жителей Чечни к нападению заявили и сами чеченские власти. Они привычно обозвали нападавших «ваххабистами» и «шайтанами», связанными с ИГИЛ (старое название террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России). 19 декабря ИГ действительно взяло на себя ответственность за нападение в Грозном. По сведениям Интерфакса, лидером группы был Сайд-Ибрагим Исмаилов, подчинявшийся находящемуся предположительно в Сирии некоему Аль-Бари и отдававшему нападающим команды по интернету. Возможно, речь идет об «Амире Аль-Бара Панкисском», одном из известных полевых командиров ИГ; чеченец-кистинец, он, по имеющимся данным, командовал независимой группировкой в Латакии, примерно год назад примкнул к Аль-Багдади. Нельзя исключать, что ИГ действительно мобилизовало группы поддержки для совершения так называемых «предновогодних» терактов в странах своих противников. Однако очень многое говорит в пользу того, что, скорее всего, это могла быть локальная акция, не срежиссированная извне, но тем не менее имеющая тесную связь с происходящими на Ближнем Востоке событиями. По мнению Екатерины Сокирянской, ведущего эксперта по Северному Кавказу неправительственной организации «Международная кризисная группа», «религиозный фактор, безусловно, играет в этой ситуации мобилизующую роль. Религия нередко становится стержнем протеста в условиях жестких репрессий, что мы и наблюдаем в результате жесточайшего подавления всех свобод в Чечне, широко распространившейся за последние годы практики массовых унижений, насилия, вымогательства. Республиканские власти жестко борются с любыми формами инакомыслия, с особым рвением преследуют отклонения от традиционного суфизма и тем самым провоцируют в том числе религиозный фанатизм. События в Сирии, которые жители Северного Кавказа воспринимают куда острее, чем остальные граждане России, многократно усиливают бунтарские реакции, причем именно в Чечне. Многие мусульмане Северного Кавказа, в большинстве своем сунниты, не разделяют российских симпатий Башару Асаду. Значительная часть российских суннитов с активной гражданской позицией считает, что в Алеппо войска Башара Асада совершают масштабные военные преступления против мирного населения. Это становится очевидно, если проанализировать, какую именно информацию активно распространяют в соцсетях большинство северокавказских пользователей интернета. Кадры видеосьемки Алеппо, выложенные на сайте МИД России, очень напоминают послевоенный Грозный. Фотоколлаж из двух картинок — Грозный и Алеппо после штурма — широко распространялся последние две недели кавказскими пользователями в соцсетях, вызывая самые мрачные ассоциации именно у чеченцев. И при всем этом только в Чечне, в этой мусульманской и самой сложной и травмированной республике Северного Кавказа, активно набирают контрактников для переброски в Сирию. Это совершенно недальновидная внутренняя политика в угоду внешней. И она может иметь очень печальные последствия». «Не следует мусульманам воевать против мусульман» О том, что часть сотрудников бывших батальонов ГРУ МО РФ «Восток» и «Запад» зачислены в военную полицию и готовятся к отправке в Сирию, стало известно после появления в соцсетях видеоролика со сборов в Ханкале (крупнейшая военная база в Чечне). По некоторым данным, после того как информацию растиражировали СМИ, переброска военных полицейских из числа чеченцев была приостановлена. Тогда же выяснилось, что часть чеченцев из бывших батальонов «Восток» и «Запад» отказались ехать на войну в Сирию и предпочли уволиться. Общественное мнение (судя по постам российских мусульман в соцсетях) полностью их поддержало: «Не следует мусульманам воевать против мусульман». По данным «Новой газеты», перед чеченским руководством поставлена жесткая задача сформировать два батальона численностью до 600 человек каждый для отправки в Сирию. По информации «Новой газеты», выполнение этой задачи поручено депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Подробно об одной из схем рекрутинга стало известно на примере печально знаменитого (после убийства Бориса Немцова) ОМВД по Шелковскому району ЧР. Этой осенью врио начальника Шелковского ОМВД стал Рустам Геремеев (родной брат Руслана Геремеева, которого сделали из основного подозреваемого свидетелем по делу об убийстве Бориса Немцова). От сотрудников Шелковского ОМВД по ЧР «Новой газете» стало известно, что новый начальник набрал 10 человек в спецроту при Шелковском ОМВД по ЧР. Надо сказать, что устроиться в чеченскую полицию очень не просто. Но эти 10 человек были приняты на службу без проблем, их экипировали и вооружили лучшим оружием. Спецрота занимается усиленной физической и боевой подготовкой. Родственник одного из служащих в спецроте пояснил «Новой газете», что «всех добровольцев взяли в том числе для возможного участия в наземной операции в Сирии». Аналогичные спецроты, по данным «Новой газеты», созданы и в других районных ОМВД Чечни. Также, по данным «Новой газеты», один из батальонов, которые готовят для переправки в Сирию, может возглавить Апти Болотханов. Ранее Болотханов стал известен благодаря своему участию в военных операциях в Донецке. Из открытых источников следует, что он возглавлял незаконное военное формирование, состоящее из чеченцев и принимавшее участие в военных действиях на Украине. И что существует указ президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова «О награждении наградами Чеченской Республики». Согласно документу, Болотханов Апти Денисолтанович — майор, командир 3-й патрульной роты войсковой части 4157, награждается медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Сообщения о фактах рекрутинга в Сирию поступают из Чечни на протяжении последних месяцев. По сравнению с аналогичной «украинской кампанией» рекрутинг в Сирию идет тяжелее. Многие чеченцы предпочитают увольнение со службы в полиции. «Новой газете» известно о случаях, когда в Сирию набирают мужчин из числа семей, члены которых ранее ушли воевать на стороне «Исламского государства». Несмотря на зашкаливающий уровень недовольства в чеченском обществе, поддержки у напавших на Грозный все-таки нет. Есть понимание подтолкнувших их к этому возможных причин, но это не поддержка. «Они попали в легкую мишень — убили невинных людей», — сказал «Новой» родственник одного из убитых полицейских, который, как оказалось, хорошо знаком с семьей одного из нападавших. Как обычно, про нападавших говорят, что это были тихие, спокойные парни. Но проблема в том, что процесс радикализации происходит постепенно и обычно задолго до того, как человек решается на насилие. У подавляющей части молодежи гнев, вызванный несправедливостью сегодняшнего устройства чеченского общества, требует выхода. И есть высокий риск, что какой-то процент недовольных пойдет на поводу у вооруженных джихадистов, которые предлагают идеологическую оболочку этому гневу, ювелирно используя пропагандистские приемы, рассчитанные именно на молодежную аудиторию. Режим, отстроенный и сохраняемый в Чечне, этот риск только усугубляет. novayagazeta. *** На своей странице в Instagram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил всех желающих провести новогодние праздники на территории региона. «Каждому хочется волшебства, уюта, общения с близкими и друзьями! А для этого нужна удивительно красивая, просто сказочная обстановка. Лучшего места вам не найти, чем Чечня, наши города и наши горы», - написал Кадыров. Также глава республики отметил, что по данным Комитета Правительства Чечни по туризму уже 18 декабря в регионе отдыхало около 500 туристов в составе 30 групп со всех концов России, а туристов, приехавших самостоятельно, в разы больше. kavtoday.ru .