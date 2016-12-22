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Семья одна, денежки разные Печатать E-mail
Среда, 21 Декабрь 2016

Депутаты Заксобрания ответили на два вопроса "Уран-Батора".

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА. ЛАМПОЧКА МИХАЛЫЧА И ПИАР-КВАДРАТ РЕЙНГАРДТА

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов ответил на вопросы красноярских журналистов в ходе традиционной пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды - Красноярск».

Диалог с журналистами продолжался более часа. В завершении Пётр Гаврилов отметил большое значение объективной журналистской работы для общества и поблагодарил собравшихся за содержательные вопросы и искренний интерес к развитию предприятия, пожелал в наступающем 2017 году здоровья и процветания, а СМИ - новых интересных тем и проектов. Развернутый отчёт о прошедшей пресс-конференции будет опубликован в газете «Комсомольская правда» (Красноярск) 28 декабря 2016 года.

sibghk.ru

***

Специалисты ядерного предприятия «Горно-химический комбинат» завершают работу над созданием атомной батарейки, способной работать более 50 лет. «В январе получим высокообогащённый никель-63 и во втором квартале 2017 года получим первое изделие. Это будет опытное изделие», — отметил Петр Гаврилов, добавив, что от создания опытного образца до массового выпуска батареек может пройти около двух лет.

Проект по созданию источника питания на основе изотопа никеля-63 был представлен руководством ГХК весной 2016 года на Московском международном салоне изобретений «Архимед-2016». Тогда сообщалось, что первый образец уникальной батарейки планируется получить в конце 2016 — начале 2017 года. Для создания ядерной батарейки сначала предстоит получить несуществующий в природе изотоп никеля-63 за счёт так называемого процесса обогащения.

Появление таких источников может кардинально изменить принципы конструирования электронных приборов за счёт повышенной стабильности электрических параметров батарейки и её долговечности. Автономные источники питания нового типа, как ожидается, будут особенно востребованы в авиации и космических аппаратах. Среди потенциальных потребителей также производители медицинских кардиостимуляторов, которые в настоящее время используют в качестве источника энергии плутоний-238 и служат около 10 лет.

Рассматриваются перспективы использования будущего изобретения железногорских атомщиков и в роли элемента питания для мобильных цифровых устройств. С точки зрения безопасности препятствий для использования нет: бета-излучение никеля-63 поглощается корпусом батарейки. Однако есть опасение, что найдутся желающие разобрать батарейку, также встаёт вопрос безопасной утилизации батареек в бытовых условиях.

sib.fm.

***

Единоросс Рейнгардт заявил, что единоросс Гаврилов в 6 раз завышает стоимость строительства железной дороги

Начальник Красноярской Железной дороги пригласил краевых парламентариев и мэра города Эдхама Акбулатова обсудить важный амбициозный проект в электричке.

Накануне в Законодательном Собрании края состоялось заседание комитета по промышленности, транспорту и связи. В числе вопросов обсуждался и тот - как будут добираться до спортивных объектов гости Универсиады-2019. Ранее в комитете обсуждалась тема покупки специального самолета, стоимостью 600 миллионов рублей.

Депутат ЗС, начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт предложил пройти другим путём и вместо фанерного самолёта купить железную электричку. Так же в мыслях у депутата - развитие городского железнодорожного кольца. По мнению Рейнгардта, это позволит решить не только проблему пробок, но и проблемы экологии города.

- Это потребует бюджетного финансирования. Хотя бы на развитие инфраструктуры. Не просто пустить электричку, инфраструктура должна быть. Сделать остановку, к ней подвести все виды транспорта. Для этого надо заасфальтировать площадку, сделать пешеходные дорожки, сделать освещения, сделать павильончик для обогрева людей.

Видео, к сожалению, обрывается на самом интересном месте.

Депутаты поддержали идею и договорились осуществить путешествие по железнодорожному кольцу в феврале следующего года. Кроме того, парламентарии обсудили вопрос строительства пригородного железнодорожного сообщения Красноярск-Железногорск. По словам Рейнгардта, гендиректор Железногорского горно-химического комбината депутат ЗС от "Единой России" Пётр Гаврилов оценил строительство объекта в 3,5 миллиарда рублей. Начальник КЖД считает, что построить железнодорожное сообщение можно и за 600 тысяч рублей.

- Не знаю, откуда они выкатили такую цену. Ну если не воровать, а сделать в рамках дозволенного, то можно уложиться в 600 тысяч рублей. Они, конечно, против, есть лица заинтересованные.

krasnews.com.

 
 
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