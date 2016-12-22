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Петушка и кукух Печатать E-mail
Среда, 21 Декабрь 2016

В.В.Медведев приглашает постоять в позиции поддержки.

Виктор Толоконский подвел итоги года

Встреча губернатора Красноярского края Виктора Толоконского с главами районов и муниципалитетов — это еще одна возможность подвести итоги этого года. И конечно же наметить основные тенденции и пути развития в следующем году.

Но главное на этой встрече — все-таки анализ текущего социально-экономического положения края. Как доложил председатель правительства Виктор Томенко, большинство отраслей местной экономики в этом году показывают сохранение объемов производства либо рост.

ВИКТОР ТОМЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: "Индекс промышленного производства в этом году по всему остальному краю оценивается на уровне 100,5%. То есть соответствует среднероссийским показателям. Среднероссийская цифра ориентируется примерно на 100,4%".

Рост отмечен во всех отраслях: сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и других. Например, золота добыто на 18,5% больше, чем в 2015, а холодильников произведено больше на 15,5%. Как отметил министр финансов Владимир Бахарь, наш край уверенно входит в число регионов-доноров России.

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ВЛАДИМИР БАХАРЬ, МИНИСТР ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: "Все, что от Красноярского края, экономики Красноярского края поступает в федеральный бюджет, мы среди субъектов находимся на 7 месте по формированию федерального бюджета".

Губернатор края Виктор Толоконский подчеркнул, что два года назад он поставил задачу за 6 лет увеличить доходы бюджета на 100 млрд рублей. Тогда многим в это было сложно поверить, ведь до 2015 года около 5 лет подряд доходы края почти не росли.

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ, ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: "Поверьте, это действительно необходимо сделать. Иначе нет развития. Вот прошло два года, мы имеем прирост близкий к 40 миллиардов. То есть идем в траектории такого роста".

И еще глава региона отметил важность развития управления в крае. От этого зависит и положительная динамика в предпринимательской среде и в высокотехнологичных производствах.

ВАДИМ МЕДВЕДЕВ, ГЛАВА ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК: "Для нас очень важно, что губернатор продолжает стоять уверенно в позиции поддержки и предпринимательства, поддержки инноваций. И вообще развития всех новшеств в Красноярском крае".

В целом в следующем году в крае также ожидается рост экономики. Увеличатся и расходы на социальную сферу. На начало января намечено еще одно совещание губернатора с главами районов, чтобы подробнее поговорить о текущих и стратегических задачах на 2017 год.

enisey.tv.

Р.S. Что нужно помнить потребителям этого информационного навоза?

Первое. Госдолг Красноярского края на 1 ноября с.г. превысил 94,7 млрд руб., увеличившись за месяц на 4 миллиарда. Размер региональной задолженности по государственным облигациям составляет 43 млрд 332 млн рублей. Около 33,5 миллиарда край должен по бюджетным кредитам (в том числе 17,6 млрд – банкам). Обязательства по госгарантиям оцениваются в 291,8 млн рубликов.

«Ранее министерство сообщило, что к 1 января 2017 г. госдолг составит 98,4 млрд руб., и это станет новым историческим максимумом. Рост будет обусловлен размещением облигаций региона на общую сумму 18,2 млрд руб. Средства направят на рефинансирование ранее размещенных облигаций и финансирование дефицита бюджета» (отсюда).

Bторое. Железногорские депутаты на днях приняли проект бюджета ЗАТО на будущий год. Доходная его часть должна составить 3,34 млрд рублей, расходная 3,43 миллиарда, а собственные заработки бывшего Красноярска-26 цепко держатся на уровне восьмилетней давности (около 954 млн). К слову сказать, в 2009-м доход муниципального бюджета исчислялся цифрой 3,23 млрд рублей и расход – 3,32 миллиарда.

И третье. Даже если не упоминать всуе сочинённый вице-мэром Павлом Якушиным тринадцать лет тому назад технопарк с его зарытыми невесть куда миллиардами бюджетных средств, то наше светлое бизнес-сегодня в финансовом смысле выглядит примерно так:

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Вот и всё, что вам нужно знать о траекториях роста и стоянии в позиции поддержки. Точка. Днище. Абзац. Генри Киссинджер удовлетворённо рукоплещет, а бюджетированные пропагандоны по-прежнему старательно машут руками, создавая у публики ощущение стремительного пошагового полёта прямиком в неописуемое щасттье. Вот только не укачало бы, а?

 
 
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