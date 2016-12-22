Проводное радио якобы устарело, однако речь вовсе не о нём. ЭПИЛОХ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Ради продажи муниципальных оптико-волоконных сетей стороннему «инвестору» власти намерены уничтожить старейшее железногорское СМИ. И поделом. ОХОТА НА МАМОНТА С некоторых пор у нас принято стало считать, что плохой рекламы не бывает, кто раньше встал - того и тапки, брань на воротах не виснет, и всё такое прочее. Геростратова слава больше никого не пугает, коль скоро за нею не следует неизбежное общественное порицание с мордобоем или расстрелом. А раз так, значит – можно всё и стесняться нечего. Воруй, убивай, е** гусей и жди ответного гудка, как раньше в интернетах гламурничали. В абсолютно незапамятные времена, а точнее – в 1952 году в бывшем Красноярске-26 стартовали по команде Минсредмаша работы по радиофикации. Нет-нет, ни о какой свободе слова или, там, информационной открытости в ту пору и речи быть не могло. Просто страна активно готовилась к ядерной войне. Секретному объекту и населённому пункту при нём требовалась система оповещения, чуть несколько более современная, нежели матюгальник прораба. Более или менее регулярные передачи для населения начались только в самом конце пятидесятых. А там и покатило. Железногорский радиокомитет с рожденья приравнен был по статусу к своим краевым или областным коллегам, но не относился ни к структурам Минсвязи, ни к системе Гостелерадио, что позволило ему получаемую с населения абонентскую плату пустить на содержание редакции и журналистов. Шестьдесят лет спустя аналогичная ноша стала Нашгороду не по плечу. Директор МП «ГТС» Александр Тюнин занёс на днях в Серый дом официальное предложение помножить СМИ «Спектр-26 и ТВК 26» на ноль. Официальная причина объявленной казни – экономика. Из 22 тысяч с копейками домохозяйств, подключенных сегодня к проводному радио, реально слушают его всего 10 процентов, мол. А в новостройках - и того меньше. Доходов оно предприятию не приносит, расходы одне. По договору с ВГТРК, в чьи передачи вклинивается на 90 минут в неделю Татьяна Фирсова сотоварищи, МП «ГТС» вынуждено ежегодно платить аж 260 тысяч целковых в год. Как тут прикажете сводить концы с концами, товарищи? В то же самое время рядышком по бульвару бродит богатенький Буратина и раздает забесплатно – ну, почти – всем желающим золотые монетки и прочие жизненные блага. «В рамках собственного инвестиционного проекта «Ростелеком» подключил к оптической сети по технологии GPON еще 8 многоэтажек в центре Железногорска, - сообщил сегодня в половине четвёртого дня портал 24rus.ru . - Для реализации проекта в 2016 году было инвестировано боле 1 300 тысяч рублей». «Как сдержать себя, как не отдаться такому хорошему человеку?» - как бы спрашивает Тюнин у и.о. главы администрации ЗАТО Железногорск Сергея Проскурнина. А ответ первого зама «сити-менеджера» вы и так прекрасно знаете. Не надо себя сдерживать, товарищ. Нет смысла бороться с соблазном. Отдайся ему всецело, а мы тебе поможем. Недорого. По-братски. Свои же люди. ИЗМЕНА В ШТАБАХ Даже самому голубоглазому ёжику понятно, что экономические выкладки Тюнина призваны скрывать один-единственный факт: руководитель муниципального предприятия настолько возненавидел свой кабинет, что практически спит и видит, как бы сдать его «потенциальному инвестору», в качестве коего выступило прошлой весной всё то же ПАО «Ростелеком». Первые две атаки приватизацией «ГТС» не завершились во многом благодаря активному противодействию редакции радио и слабой подготовке осады руководящими рейдерами. Выводы сделаны правильные. Принцип «Разделяй и властвуй» пришёл на память вовремя. К третьему приступу особо горластых оппонентов решено либо перепугать до полусмерти, либо вовсе вывести из игры. Даже если ценой такого решения должна стать ликвидация старейшего, как было сказано выше, средства массовой информации ЗАТО Железногорск. Подумаешь! «Факты свидетельствуют о бесперспективности продолжения вещания программы «Спектр 26», - уверяет Тюнин. - Предлагаю исключить из Устава МП «ГТС» этот вид деятельности. За 2015 год убытки, связанные с содержанием редакции, составили 2 млн рублей. За девять месяцев 2016 года – 1,93 миллиона». Постоянные читатели «Уран-Батора» знают: любая бюджетная арифметика в основе своей является чистой престидижитацией. В зависимости от поставленной задачи дважды два в ней может равняться и трём, и пяти, и вообще любой удобной циферке. Экономику муниципальной газеты в этом смысле мы почему-то не обсуждаем. Про телевидение тоже помалкиваем. Зато редакция радио, в которой работает всего семь человек, помимо основного продукта выпускающей – в сетях МП «ГТС», между прочим – собственные телепрограммы, лишает нас сна. Почему? Поиск новых форм работы по-железногорски… … а также новых лиц. Из коллекции «Уран-Батора». Позволю себе заметить, что в студии городского радио бесперечь пиарится железногорская «Единая Россия», которой такое положение дел уж-жасно надоело, по всей видимости. Что ж, хозяин – барин. Очень может быть, что заколючинские пенсионеры, инвалиды и прочий боевой отряд «партии жуликов и воров» действительно не нуждаются в специальном ежедневном окучивании, прополке и поливе. Возможно, они вообще ни в какой дополнительной пропаганде не нуждаются, ибо зомбированы на генетическом уровне (хотя события трёхлетней давности на площади Ленина вряд ли кто в Сером доме успел забыть). Но ладно. Чтоб не спорить зря, я предлагаю нехитрый эксперимент. Дайте мне на месяц эти самые полтора часа эфирного времени в неделю и посмотрим потом, что останется от имиджа «молодого и энергичного» номер два, а также всей его камарильи. Злополучные двадцать две тысячи я, так и быть, Тюнину компенсирую сразу после революции, ждать которую долго – уверяю вас – Железногорску не придётся. НИКТО НЕ ХОТЕЛ ВОЕВАТЬ В заметке под названием «Зачистка» редакция Татьяны Фирсовой попыталась сегодня сформулировать свои претензии к Тюнину. Выше целиться они не осмеливаются пока – или же не всё иллюзии растеряли ещё: «Причина закрытия — бесперспективность. Мол, вещают журналисты в пустоту, слушают их передачи пенсионеры и инвалиды. Народный депутат Дмитрий Матроницкий понимает директора ГТС. Если радио убыточно, зачем его содержать? Бизнес и ничего личного». Про странноватый этот бизнес мы уже писали не раз прошлым летом, но повторить не грех, получается. Если суммарные расходы на редакцию Фирсовой составят в этом году порядка четырёх миллионов, то проводное радио в целом должно принести Тюнину в клювике 5,27 млн рубликов. Из коих абонентская плата за радиоточки превышает 4,7 «лимона», хотя директор «ГТС» активно борется сейчас, говорят, именно с этой статьёй доходов. Рассказывали мне на днях такую историю, про звонок одному муниципальному директору с предложением разорвать договор с предприятием, поскольку никто это радио всё равно не слушает… Хочется отметить: в любой нормальной стране такое поведение называется саботажем и наказывается немедленным увольнением. Но в Железногорске другие правила игры с некоторых пор. На глазах у целого города муниципальные предприятия открыто гробятся властями одно за другим. Шансов уцелеть у них очень не много, сами понимаете, когда враг окопался не извне, а внутри. Остаётся взывать к небожителям. «Лишь в трех городах Красноярского края, в том числе и в краевом центре, удалось сохранить проводное вещание, в их числе и Железногорск, - пишет Фирсова. - И это большой плюс, потому что радио — полноценный источник информации. Журналисты не будут молчать. Мы отстаиваем интересы простых людей, о которых говорил в своем послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. «Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи». Поставить ребром резонный вопрос: «Вы что же, против Путина?» муниципальный редактор, разумеется, не в силах. За такое кощунство с работы можно вылететь даже прежде разгона редакции. А мы таки переспросим исключительно в познавательных, а вовсе не в медицинских либо юридических целях: - Товарищи Медведев, Пешков, Проскурнин и Тюнин! Вы действительно плевать хотели на ценные указания Лидера Нации? Вам в самом деле так хочется ростелекомовских откатов, что вы готовы пойти супротив линии партии и правительства? Очень бы хотелось не только прямой и откровенный ответ получить, но также облечь его в некую материальную форму. В приказ об увольнении Тюнина, например. Или в служебное расследование в недрах администрации и Совдепа. ВЫШЕ ТОЛЬКО ТРАМП Вы будете смеяться, возможно, но стратегия «Спрятаться за Путина» доминирует также в письме на имя Вадима Медведева, сочинённого председательницей местного отделения Союза пенсионеров России. Ссылаясь на распоряжение федерального правительства от 05.02.2016г. №164-р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года», Людмила Томских подчёркивает: «Органы власти должны расширять информационное поле для людей преклонного возраста. Пенсионеров в городе около трети населения. Это и те, кому за восемьдесят, кто по причине недуга прикован к постели, и те, кто лишён зрения. Каждое утро люди, обделённые широким общением, получают информацию именно через радиовещание. Лишать его горожан нельзя ни в коем случае». Примерно аналогичное письмо* направил в Серый дом заколючинский союз журналистов. «Газеты, телевидение, Интернет не вытеснили радио, а дополнили и обогатили информационную палитру, - говорится в нём. - Радио не потеряло актуальности, потому что оно формирует общественное мнение, воспитывает чувство патриотизма, любви к Родине и родному городу. Лишить население местного радиовещания, значит нарушить их право на получение информации. И сокрушительно для имиджа Железногорска!» Хм. А вот это ещё вопрос, знаете ли. Настолько ли необходимы чиновникам с депутатами упомянутые выше чувства, насколько о них принято говорить на собраниях и митингах? Если два миллиона в год – неподъёмная цена для патриотизма по Тюнину-Проскурнину, то не следует ли им немедленно поменять сферу деятельности или даже место жительства? «Право на получение информации закреплено в Конституции РФ ч. 1, ст. 17, которая предполагает определенные обязанности и ответственность государства перед гражданами, - напоминает, в свою очередь, Татьяна Фирсова. - Сегодня люди, которые слушают радио, ЖИВЫ! Кто возьмет на себя смелость лишить этих людей права на информацию? Директор МП ГТС отдает это решение на откуп руководителям местной власти и депутатам. То есть, ответственность ляжет не на него». Хм, ответственность? А разве кто-то ответил у нас за разграбленные и демонстративно проданные младшему Мельникову муниципальные аптеки? Рассуждения об ответственности не слишком уместны в кругу профессиональных Геростратов. А впрочем, чем бы дитя ни тешилось. Муниципальная журналистика, как и советская профессура, к смертному бою на уничтожение классового врага не готова по-прежнему. НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ Появление инновационно-инвестиционного опуса про заслуги «Ростелекома» в Железногорске именно сегодня лично я склонен напрямую увязывать с лёгким шухером меж господ прихватизаторов при виде быстро поднимающейся волны общественного недовольства. Тему нужно срочно отыгрывать взад, либо напускать побольше тумана для вышестоящих разбойников – чтоб в суматохе не свернули ненароком слабо закреплённую головку. И вот вам: «Железногорск занимает особое место среди российских центров развития инноваций в научно-производственной сфере, – подчеркнул директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев. – «Интеллектуальный» город нуждается в действительно современных телеком-сервисах, которые «Ростелеком» может предоставить горожанам с помощью передовых оптических технологий и уникальных сервисов, развитием которых компания занимается постоянно». Браво-браво. К прокладке «Ростелекомом» собственного оптико-волоконного кабеля в ЗАТО мы никаких претензий не имеем. Бизнес есть бизнес. Кое-какие претензии были у нас в отношении методов «инвестора» по проникновению в подъезды жилых домов и проводимых там без согласования с жильцами и управляющими компаниями работ. Но тут тоже слишком много времени прошло. Поэтому вопрос только один: если у фирмы есть лишние деньги и она их планомерно и успешно утрамбовывает в «инновационную столицу Красноярского края, то зачем вся эта бодяга с рейдерским захватом МП «ГТС»? Работайте себе. Предоставляйте. Развивайте… Не могу не вспомнить в данном ключе байку из подарочного гроссбуха «Железногорск», выпущенного на заре ХХI века. Однажды в закрытом атомном городе обнаружены были компетентными органами листовки, подписанные «Российской социал-демократической партией» или что-то в этом роде. Точнее, одну такую отпечатанную на машинке бумажку принёс, куда надо, водитель маршрутного автобуса. Следствие довольно скоро установило, что пишущая машинка принадлежала отделу радиовещания, а злоумышленниками были два молодых монтёра (одному только-только исполнилось шестнадцать, к слову). Тем не менее, существенных оргвыводов ни в отношении заговорщиков, ни в отношении самого радиокомитета не воспоследовало. Советская власть понимала всё же, что без крайней нужды в Нашгороде нет необходимости плодить недовольных. Утлая наша лодочка раскачивается буквально на раз-два. Я не слишком сложную форму намёка выбрал, надеюсь? * «Редакция радио уважительно относится к своим слушателям, стремится учитывать интересы разновозрастных групп. Журналисты радио оперативно освещают деятельность местной власти, рассказывают о событиях, происходящих в Железногорске. Неизменно популярны передачи в прямом эфире, радиовстречи с ветеранами города и предприятий, рассказы об истории нашего ЗАТО. Отклики на них и просьбы продолжить разговор на ту или иную тему поступают постоянно. Передачи местного радио нужны жителям, они не только формируют общественное мнение, но и несут важную социальную функцию. Выражаем категорическое несогласие с намерением руководства МП «ГТС» ликвидировать редакцию радио и местное радиовещание. Просим не допустить подобных действий и поддержать старейшее СМИ Железногорска - родоначальника всех средств массовой информации нашего города».