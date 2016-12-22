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Полька-лялечка Печатать E-mail
Вторник, 20 Декабрь 2016

Пара слов о переписке профсоюза НПО ПМ с краевым "министерством".

ПОЛЬКА-ЛЯЛЕЧКА ИЛИ НА ЧТО СПОРИМ?

Оказывается, профсоюзная организация бывшего НПО ПМ не только на балах пляшет и прославляет дорогого и любимого Н.А.Тестоедова.

Не знаю, насколько поднятая Валентином Романенко и Ко тема действительно близка сотрудникам «звёздной фирмы». Судя по парковкам на тридцать третьем и лихорадочному труду эвакуаторов на пл. Решетнёва, оснащение Нашгорода личным автотранспортом давно уже идёт исключительно за счёт АО «ИСС» и ФГУП «ГХК». Но тем не менее, что сказано – то сказано:

О ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.... МАРШРУТ 189

Первичная профсоюзная организация АО "Информационные Спутниковые Системы" обратилась в Министерство транспорта Красноярского края по вопросу организации работы перевозчика ООО "РАТ-Красноярск-3" на маршруте номер 189. Коллегия Министерства транспорта выявила нарушения условий договора со стороны перевозчика, в частности были выявлены систематические факты нарушения расписания движения автобусов. По результатам проведения коллегии протоколом были закреплены мероприятия по улучшению обслуживания пассажиров, работа перевозчика взята на контроль.

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Учитывая тот факт, что а) красноярского перевозчика никто в ЗАТО не приглашал, а напротив – появление его было в приказном порядке обеспечено именно тем «министерством», о котором идёт речь выше; б) никаких реальных рычагов воздействия «министерство» не имеет даже на абсолютно левых перевозчиков, а угрозой расторжения контракта ни в Красноярске, ни в Железногорске стараются не злоупотреблять, дабы не расстраивать предпринимателей, т.е. руку дающую; и в) контроль за перевозчиками «министерство», вкупе с местными властями, обязано осуществлять не от жалобы к жалобе, а в постоянном режиме; - неужели кто-то, кроме самого лейб-гусара Романенко, хоть на секунду готов поверить в то, что от этого письмеца будет хоть какая-то польза?

Ну, и ещё раз позвольте напомнить: заколючинские жалобщики по милой российской традиции строчат свои челобитные как раз тем, кто создаёт им проблемы. Так победимЪ.

Р.S. За прошедший месяц положительные изменения в работе «РАТ-3» появились ли? Внутренний голос почему-то подсказывает мне, что можно на любые деньги спорить – нет. Ибо в Нашгороде нету ничего более вечного, чем временные трудности. Транспортные, например, г-н Чебурашкин ещё летом 2010-го все ликвидировал, а они воскресают и воскресают, тем не менее. Причём усложняются и крепнут с каждым годом.…

 
 
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