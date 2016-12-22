 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Город за неделю arrow Криминал arrow Под неусыпным контролем  
Четверг, 22 Декабрь 2016
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Под неусыпным контролем Печатать E-mail
Понедельник, 19 Декабрь 2016

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА

В прошлую среду возле контрольно-пропускного пункта был задержан ранее судимый мужчина 1972 года рождения, у которого изъяли синтетический наркотик массой 9,896 грамм. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное приобретение, хранение наркотических средств»). Санкция по тарифу - до десяти лет. То есть, ещё при Путине выйдет.

ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Это просто сказка: «В полицию обратилась сотрудница одной из фирм и рассказала о том, что злоумышленники похитили у нее 45 тысяч рублей. На телефон заявительницы поступил звонок, мужчина представился директором фирмы, в которой работает гражданка и под предлогом оплаты рекламных услуг попросил перечислить денежные средства. Выполнив требование, женщина лишилась денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы». Даже и не знаю, что тут сказать…

Image

«В Железногорске сотрудники полиции задержали жителя Красноярска, подозреваемого в совершении мошенничества. Молодой человек в магазине попытался рассчитаться 5-тысячной купюрой за недорогой товар. После чего предложил продавцу более мелкую наличность, а крупную банкноту забрал. Сотрудник торговой точки не заметила манипуляций злоумышленника и выдала ему сдачу с 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК «Мошенничество». Полицейские просят всех пострадавших от рук данного мужчины обращаться в полицию по телефону 76-58-58» (отсюда).

СБИТЫЙ ПРИЦЕЛ

Красный петух на прошлой неделе резвился не в домах и даже не в садоводческих кооперативах, а в банковских кабинках и под капотом автомобилей.

Image

***

Image

***

ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО

В дежурную часть горУВД обратилась 60-летняя женщина с заявлением о том, что со счёта её банковской карты исчезло около 3.000 рублей. Как выяснилось, кражу совершил ранее судимый безработный родственник потерпевшей, проживающий с ней в одной квартире. Причина традиционная – не было денег на бухло. К тому же пин-код карты он знал, т.к. иногда ходил с нею за покупками. Два годика на опохмелку в данном случае будет самое то для 21-летнего биомусора.

Сотовый телефон стоимостью в 15.000 рублей убежал из кафе от 40-летнего аборигена. Помощь в подготовке побега ему оказал 34-летний ранее судимый гражданин, который бухал вместе с пострадавшим и не смог устоять супротив соблазна, когда тот бросил гаджет на барной стойке и отправился плясать. Дознаватели МУВД завели, разумеется, дело с той же двушечкой в перспективе.

НЕВРАЗУМЛЯЕМ

Нарядом дорожно-патрульной службы в пос. Подгорный был остановлен автомобиль под управлением 30-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что водитель, ранее лишенный права управления автомобилем, находится в состоянии алкогольного опьянения, а сверх того ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. На сей раз потенциальному убийце пообещали уголовную статью и два года лишения свободы (в самом пиковом случае). Гуманное у нас государство там, где не надо.

ОХОТА НА ДОРОГАХ

Здесь опять исключительно картинки из «ВК». Судя по всему, пресс-служба полимилиции окончательно забила на сбор и публикацию статистики.

Image

***

Image

***

Image

***

Image

НАСТУЧИ НА ДЕДУШКУ МОРОЗА

«В предновогодний период сотрудниками полиции проводится комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на поддержание правопорядка и безопасности граждан на территории ЗАТО г. Железногорск. Наряды будут патрулировать места установки новогодних елей и снежно-ледовых городков. Стражи порядка во взаимодействии с военнослужащими, Росгвардией обследуют места установки ёлочно-ледовых комплексов на предмет отсутствия опасных предметов и веществ.

В период проведения массовых мероприятий безопасность граждан будут обеспечивать дополнительные наряды патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных. Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи водителям, в местах установки новогодних елей ежедневно предусмотрено дежурство сотрудников ДПС. Факты распития гражданами спиртных напитков, совершения мелкого хулиганства и иных правонарушений в общественных местах будут пресекаться.

Image

Обо всех правонарушениях, в том числе связанных с проведением праздничных мероприятий, Вы можете круглосуточно сообщить в Дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск по тел. 8(3919)74-58-58, 8(3919)76-58-58» (отсюда).

«ОТЕЦ, СЛЫШИШЬ, РУБИТ?»

«В преддверии Нового года железногорские полицейские совместно с представителями лесного хозяйства проводят профилактическую операцию "Новогодняя ель", направленную на выявление и пресечение фактов незаконной вырубки и реализации деревьев хвойных пород. Полицейские патрули будут проверять хвойные посадки, инспекторы ГИБДД усилят надзор над большегрузными машинами, а в местах реализации елок и сосен участковые уполномоченные полиции проверят наличие у продавцов лицензии на право торговли. Незаконная вырубка деревьев является преступлением, ответственность за которое устанавливается статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации и наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 2х лет, или обязательными работами на срок от 100 до 180 часов, либо лишением свободы на срок до одного года».

Хм. А «обязательные работы» являются нарушением Конституции Российской Федерации)))

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
событий нет

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Доска объявлений
объявления железногорска
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить