Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА В прошлую среду возле контрольно-пропускного пункта был задержан ранее судимый мужчина 1972 года рождения, у которого изъяли синтетический наркотик массой 9,896 грамм. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное приобретение, хранение наркотических средств»). Санкция по тарифу - до десяти лет. То есть, ещё при Путине выйдет. ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ Это просто сказка: «В полицию обратилась сотрудница одной из фирм и рассказала о том, что злоумышленники похитили у нее 45 тысяч рублей. На телефон заявительницы поступил звонок, мужчина представился директором фирмы, в которой работает гражданка и под предлогом оплаты рекламных услуг попросил перечислить денежные средства. Выполнив требование, женщина лишилась денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы». Даже и не знаю, что тут сказать… «В Железногорске сотрудники полиции задержали жителя Красноярска, подозреваемого в совершении мошенничества. Молодой человек в магазине попытался рассчитаться 5-тысячной купюрой за недорогой товар. После чего предложил продавцу более мелкую наличность, а крупную банкноту забрал. Сотрудник торговой точки не заметила манипуляций злоумышленника и выдала ему сдачу с 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК «Мошенничество». Полицейские просят всех пострадавших от рук данного мужчины обращаться в полицию по телефону 76-58-58» ( отсюда ). СБИТЫЙ ПРИЦЕЛ Красный петух на прошлой неделе резвился не в домах и даже не в садоводческих кооперативах, а в банковских кабинках и под капотом автомобилей. *** *** ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО В дежурную часть горУВД обратилась 60-летняя женщина с заявлением о том, что со счёта её банковской карты исчезло около 3.000 рублей. Как выяснилось, кражу совершил ранее судимый безработный родственник потерпевшей, проживающий с ней в одной квартире. Причина традиционная – не было денег на бухло. К тому же пин-код карты он знал, т.к. иногда ходил с нею за покупками. Два годика на опохмелку в данном случае будет самое то для 21-летнего биомусора. Сотовый телефон стоимостью в 15.000 рублей убежал из кафе от 40-летнего аборигена. Помощь в подготовке побега ему оказал 34-летний ранее судимый гражданин, который бухал вместе с пострадавшим и не смог устоять супротив соблазна, когда тот бросил гаджет на барной стойке и отправился плясать. Дознаватели МУВД завели, разумеется, дело с той же двушечкой в перспективе. НЕВРАЗУМЛЯЕМ Нарядом дорожно-патрульной службы в пос. Подгорный был остановлен автомобиль под управлением 30-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что водитель, ранее лишенный права управления автомобилем, находится в состоянии алкогольного опьянения, а сверх того ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. На сей раз потенциальному убийце пообещали уголовную статью и два года лишения свободы (в самом пиковом случае). Гуманное у нас государство там, где не надо. ОХОТА НА ДОРОГАХ Здесь опять исключительно картинки из «ВК». Судя по всему, пресс-служба полимилиции окончательно забила на сбор и публикацию статистики. *** *** *** НАСТУЧИ НА ДЕДУШКУ МОРОЗА «В предновогодний период сотрудниками полиции проводится комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на поддержание правопорядка и безопасности граждан на территории ЗАТО г. Железногорск. Наряды будут патрулировать места установки новогодних елей и снежно-ледовых городков. Стражи порядка во взаимодействии с военнослужащими, Росгвардией обследуют места установки ёлочно-ледовых комплексов на предмет отсутствия опасных предметов и веществ. В период проведения массовых мероприятий безопасность граждан будут обеспечивать дополнительные наряды патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных. Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи водителям, в местах установки новогодних елей ежедневно предусмотрено дежурство сотрудников ДПС. Факты распития гражданами спиртных напитков, совершения мелкого хулиганства и иных правонарушений в общественных местах будут пресекаться. Обо всех правонарушениях, в том числе связанных с проведением праздничных мероприятий, Вы можете круглосуточно сообщить в Дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск по тел. 8(3919)74-58-58, 8(3919)76-58-58» ( отсюда ). «ОТЕЦ, СЛЫШИШЬ, РУБИТ?» «В преддверии Нового года железногорские полицейские совместно с представителями лесного хозяйства проводят профилактическую операцию "Новогодняя ель", направленную на выявление и пресечение фактов незаконной вырубки и реализации деревьев хвойных пород. Полицейские патрули будут проверять хвойные посадки, инспекторы ГИБДД усилят надзор над большегрузными машинами, а в местах реализации елок и сосен участковые уполномоченные полиции проверят наличие у продавцов лицензии на право торговли. Незаконная вырубка деревьев является преступлением, ответственность за которое устанавливается статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации и наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 2х лет, или обязательными работами на срок от 100 до 180 часов, либо лишением свободы на срок до одного года». Хм. А «обязательные работы» являются нарушением Конституции Российской Федерации)))