Коней на переправе не меняют, вроде бы. Или всё же да? КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ. ТОЛЬКО ЯМЩИКОВ? С поразительным спокойствием отнеслись в ЗАТО Железногорск к сообщению о фактической ликвидации управления железнодорожного транспорта. Массовую новогоднюю оптимизацию в Красноярском крае заметили к вечеру даже в соседней Иркутской волости, однако бывший Соцгород и глазом не моргнул, услыхавши о том, что «управление железнодорожного транспорта в Железногорске заявило о высвобождении 467 работников». Странно. У нас, конечно, безработицы практически нет, но полтысячи человек всё-таки совсем не пустяк, даже если реально на биржу труда из них отправятся только десять, а все остальные перейдут в красноярский филиал АО «Атомспецтранс». Что это за пофигизм такой, интересно? Умри ты сегодня, а я завтра? Или просто велено лишний раз народишко не пугать и не расстраивать? Тем более, что на рынок труда Нашгорода входит новый и совершенно неизвестный игрок. Да ещё чёрт знает, из какой дали… *** «Открытое акционерное общество «Атомспецтранс» создано путем преобразования (приватизации) федерального государственного унитарного предприятия «Атомспецтранс» Федерального агентства по атомной энергии и зарегистрировано Регистрационной палатой 11 января 2008 года. Приказом Госкорпорации «Росатом» №360 от 21.08.2008 года ОАО «Атомспецтранс» определен уполномоченным оператором по организации, техническому обеспечению и контролю транспортировки отраслевых грузов. Решением Госкорпорации от 28.08.2008 года ОАО «Атомспецтранс» признан организацией, пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии. Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомспецтранс» Федерального агентства по атомной энергии» (ФГУП «Атомспецтранс») было образовано в соответствии с приказом Министра Российской Федерации по атомной энергии от 12.11.1999 года № 706. Этим же приказом на предприятие были возложены функции уполномоченного отраслевого оператора по организации и осуществлению перевозок ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них различными видами транспорта, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Образование ФГУП «Атомспецтранс» было зарегистрировано Московской регистрационной палатой Правительства Москвы 29 марта 2000 года». transatom.ru . *** ФГУП «СНПО «Элерон» провел семинары-совещания по вопросам обеспечения безопасности транспортирования ядерных материалов - 29 мая 2014 России нужно более 2 млрд руб. на новые контейнеры для ОЯТ - 30 сентября 2009 Росатом думает о единой компании по перевозке радиоактивных материалов - 30 сентября 2009 *** АО «Атомспецтранс» зарегистрировано по адресу Москва г, пр-кт. Мира, д. 81Б. Директор организации Нащокин Владимир Владимирович. Основным видом деятельности компании является Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Количество сотрудников (ориентировочно) до 500 человек. Также Атомспецтранс, АО работает еще по 5 направлениям. Размер уставного капитала 283.834.000 руб. Организация насчитывает 22 филиала. Имеет 4 лицензии. Компания принимала участие в 27 торгах, из них выиграла 24. Основным заказчиком является ГНЦ НИИАР, АО. sbis.ru . *** Из интервью директора Нащокина от 6 февраля 2012 года: – Наше предприятие было создано как уполномоченный отраслевой оператор по организации и осуществлению перевозок ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них различными видами транспорта, как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, на нас были возложены функции заказчика при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, производственных и строительных работ по созданию современных транспортных средств и объектов инфраструктуры. В августе 2008 года круг полномочий ОАО «Атомспецтранс» был расширен – теперь мы работаем также с другими опасными, негабаритными и тяжеловесными грузами. Наши партнеры – около 30 компаний, работающих с основным объемом ядерных и радиационных материалов в России. Начиная с 2004 года, предприятие выполняет перевозки собственными транспортными средствами. Сначала это были только железнодорожные перевозки. В настоящее время у нас есть и свой автопарк, отвечающий современным требованиям, предъявляемым к перевозкам ядерных материалов, как с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности, так и по защите от терроризма. На всех железных дорогах есть уполномоченные ОАО «Атомспецтранс», которые отслеживают прохождение грузов на своем участке дороги и оперативно решают вопросы, возникающие при движении состава (задержки, мелкие технические неполадки и т.д.). Для решения этой задачи специалистами ФГУП «СНПО «Элерон» создана автоматизированная централизованная система безопасности транспортирования (АСБТ) ядерных материалов, которая позволяет вести непрерывный мониторинг всего перевозочного процесса в режиме on-line. Поскольку за все время действия АСБТ, с начала 2008 года, чрезвычайных ситуаций не было, мы планируем проводить учения, чтобы поддерживать постоянную готовность к реагированию на возможные аварии… В последние годы отсутствовала единая отраслевая политика по разработке транспортных средств, предприятия разрабатывали или закупали различный транспорт по собственному усмотрению, что невыгодно отрасли в целом – экономически эффективнее использовать унифицированные средства, приспособленные для решения широкого круг задач. Чтобы исправить положение, в настоящее время создается унифицированный железнодорожный транспортер для перевозки серии транспортных упаковочных комплектов (ТУК) для ОЯТ различных типов реакторов. Помимо этого, под нашим руководством для перевозки ОЯТ был создан ряд транспортеров с пониженной нагрузкой на ось, что позволяет использовать их не только на российских, но и европейских железных дорогах, вагоны сопровождения железнодорожных эшелонов, оборудованные современными техническими средствами, транспортеры для перевозок топливных сборок на площадках АЭС. Для центрального региона, прежде всего, Москвы и Подмосковья, мы предлагаем комплексное решение задач по перевозке ЯРМ – железнодорожным и автотранспортом, что дает возможность доставлять грузы «от двери до двери» из любой точки РФ, например, из Сибири, с Урала и Дальнего Востока… Международные перевозки ЯРМ – дополнительные финансовые ресурсы для нашей страны, поэтому мы стремимся создать зарубежным партнерам максимально выгодные условия. Это, прежде всего, обеспечение транзита по территории России ядерных материалов наших соседей – Казахстана и Узбекистана. Мы организуем такие перевозки, обеспечиваем их ядерную и радиационную безопасность, а также физическую защиту при движении грузов по территории РФ… В настоящее время ОАО «Атомспецтранс» разрабатывает концепцию будущего отраслевого транспортного процесса и программу развития транспортной инфраструктуры отрасли. При подготовке этих документов мы используем опыт других стран, прежде всего США, и учитываем специфику России, где железнодорожный транспорт является доминирующим. Широкая номенклатура продукции российской атомной отрасли обусловила существование на каждом предприятии транспортного управления (цеха), что сегодня стало препятствием повышению экономичности транспортирования; компании часто не могут обеспечить соответствие транспортных средств, их обcлуживания и персонала современным требованиям. Поэтому необходимы консолидация всех транспортных ресурсов отрасли и централизация управления в руках единого корпоративного логистического оператора. Мы видим будущее ОАО «Атомспецтранс» в том, что помимо центрального офиса в Москве будут организованы региональные представительства (узлы транспортных услуг на базе цехов крупных комбинатов) для решения на местах вопросов транспортирования с учетом географических, экономических и иных факторов. atomic-energy.ru . *** В 2010г. Генеральный директор ГК «Росатом» С.В.Кириенко утвердил Целевую программу «Структурная реформа транспортного обеспечения и развития отраслевой транспортной инфраструктуры», что стало основанием для подготовки к передаче функций по транспортированию грузов от предприятий отрасли к специализированной организации. С 2013 года АО «Атомспецтранс», как уполномоченный Корпорацией оператор специальных перевозок, начал процесс создания сети филиалов на базе предприятий АО «ТВЭЛ». Первым обособленным структурным подразделением, поставленным на учет в ИФНС по ЗАТО Северск Томской области 29 октября 2013г., стал Сибирский филиал, базовой площадкой для которого являлся Транспортный цех АО «СХК». На начальной стадии филиал включал в себя две автоколонны, железнодорожную станцию и вагонное депо. С 01 октября 2014г. в состав филиала был включен Транспортный участок ПАО «НЗХК» - Новосибирское вагонное депо. Ближайшей перспективой деятельности Сибирского филиала АО «Атомспецтранс» в 2015г. является организация работы Зеленогорского вагонного депо (базовая площадка – АО «ПО «ЭХЗ»). 14 августа 2014г. в Свердловской области на базе ЖДЦ АО «УЭХК» создан Новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», включивший в себя персонал и подвижной состав прежней структуры. Основным направлением производственной деятельности вновь созданного подразделения является осуществление перевозок грузов железнодорожным транспортом для нужд АО «УЭХК». Филиал включает в себя железнодорожную станцию, вагонное депо и дистанцию пути. При развитии данного подразделения планируется передача в него автомобильных перевозок, а также включение его в сеть планируемых к созданию обособленных подразделений АО «Атомспецтранс» со сферой деятельности в Уральском Федеральном округе. Практический опыт деятельности филиалов АО «Атомспецтранс» показал, что предусмотренная реформой идея консолидации транспортных активов реализуема, и результат, получаемый на выходе процесса, вполне соответствует требуемым параметрам. К положительным результатам указанных процедур можно отнести: - сохранение материальных и людских ресурсов, участвующих в транспортировании грузов, в контуре ГК «Росатом»; - освобождение руководителей и специалистов основного производства заводов и комбинатов отрасли от решения вторичных вопросов; - высокий уровень компетенций руководителей и специалистов АО «Атомспецтранс» в области перевозок, что позволяет значительно сократить сроки принятия управленческих решений; - достижение прозрачности ценообразования услуг АО «Атомспецтранс», а также выработка механизма регулирования затрат с участием предприятий и утверждением на уровне Корпорации, что позволило снизить стоимость транспортирования продукции для АО «ТВЭЛ» на 10,4% за 2 года работы; - снижение количества транспортных средств, находящихся в собственности (аренде), при выполнении сопоставимого объема перевозок; - централизация управленческих функций в филиалах, позволяющая эксплуатационному персоналу обеспечить выполнение непосредственных должностных обязанностей, а также поддерживать долю управленческих расходов в пределах 5%; - консолидация однотипных закупок товаров, работ и услуг для нужд филиалов, что привело к снижению сумм по заключаемым договорам и значительному уменьшению документооборота; - сохранение уровня налоговых отчислений в бюджеты местных уровней, что особо значимо при создании филиалов на территориях ЗАТО. При создании филиалов АО «Атомспецтранс» был выявлен ряд проблемных вопросов как системного, так и общего характера. Опыт их решения позволяет АО «Атомспецтранс» уверенно продолжать реализацию транспортной реформы, целесообразность которой очевидна. atomst.ru . *** ОАО "АТОМСПЕЦТРАНС" завершило 2015 год с чистой прибылью по РСБУ в 22,83 млн. руб., что в 2,58 раза меньше показателя прибыли годом ранее - 58,99 млн. руб. Выручка компании выросла на 36,51% до 705,86 млн. руб. Убыток от продаж компании АО "АТОМСПЕЦТРАНС" за 2015 год снизился на 4,86% до 29,76 млн. руб. с 28,38 млн. руб. за аналогичный период предыдущего года. Компания задекларировала рост прибыли до налогообложения за 2015 год на 4,18% до 79,01 млн. руб. с 75,84 млн. руб. годом ранее. ОАО "АТОМСПЕЦТРАНС" за 2014 год получило чистую прибыль по РСБУ в 58,99 млн. руб., что в 95,76 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за отчетный период повысилась в 1,82 раза до 518,98 млн. руб. с 285,17 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Cебестоимость продукции компании за 2014 год повысилась в 1,56 раза до 466,56 млн. руб. Прибыль до налогообложения общества за 2014 год выросла в 53,56 раза, достигнув 75,84 млн. руб. ОАО "Атомспецтранс" завершило 2013 год с чистой прибылью по РСБУ в 616 тыс. руб., что в 8,61 раза меньше показателя прибыли годом ранее - 5,31 млн. руб. Продажи компании за отчетный период увеличились на 45,75% до 285,17 млн. руб. с 195,66 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Cебестоимость продукции выросла на 44,95% до 298,23 млн. руб. в сравнении с 205,75 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Компания "Атомспецтранс" завершила 2013 год с прибылью до налогообложения в 1,42 млн. руб., что в 4,56 раза меньше показателя прибыли годом ранее - 6,46 млн. руб. ОАО "Атомспецтранс" за 2012 год получило чистую прибыль в 5,31 млн. руб., что на 29,85% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Cебестоимость продукции за отчетный составила 205,75 млн. руб. Прибыль от продаж составила 62,78 млн. руб. k-agent.ru . *** 20.03.2015 Сибирский филиал ОАО «Атомспецтранс» был создан на базе транспортного цеха АО «Сибирский химический комбинат» 1 января 2014 года. По словам Андрея Иванова, директора Сибирского филиала, ранее возглавлявшего транспортный цех СХК, персонал в большинстве своем сохранен. «Лишь пятнадцать человек год назад пожелали расторгнуть трудовой договор, но освободившиеся вакансии нам удалось быстро заполнить, - сообщил Андрей Станиславович. - В целом срок передачи транспортных функций от СХК в Атомспецтранс составил четыре с половиной месяца. Завершили мы 2014 год, с учетом персонала Новосибирского вагонного депо, численным составом в 199 человек. Средняя заработная плата на предприятии - около 40 000 рублей». За минувший год ими было выполнено свыше 13 тысяч рейсов. В настоящий момент Сибирский филиал выполняет доставку ядерных материалов в пункты назначения посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. Основной партнер и заказчик предприятия - АО «СХК». Среди других подрядчиков - целый ряд предприятий и научных учреждений Госкорпорации «Росатом», работающих по проекту «Прорыв». С 1 октября 2014 года в филиале появилась, созданная на базе транспортного участка Новосибирского завода химконцентратов новая структурная единица. Это 31 человек персонала, и 30 единиц подвижного состава. По информации Андрея Иванова, с 1 апреля 2015 года в Сибирский филиал Атомспецтранса передаются и внешние автоспецперевозки ПАО «НЗХК». В декабре 2014 года Операционным комитетом Госкорпорации «Росатом» утвержден порядок расчета стоимости услуг ОАО «Атомспецтранс» для предприятий отрасли. Данный документ предусматривает снижение цены договоров, в том числе с АО «СХК», на 5 процентов ежегодно в период с 2015 по 2017 год. Это ставит перед предприятием задачи по выполнению стабильного объема специальных перевозок с учетом оптимизации собственных затрат. На 2015 год перед филиалом также поставлен ряд конкретных задач по рассмотрению вопросов организации перевозок в городах Ангарск и Зеленогорск. tvel.ru . *** 03.02.2016 Опыт создания первого в Госкорпорации «Росатом» филиала АО «Атомспецтранс» - Сибирского, образованного на базе АО «Сибирский химический комбинат» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»), по итогам двух лет работы признан положительным. Об этом сообщил директор департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности ГК «Росатом» Сергей Райков. В частности, за два года стоимость транспортирования грузов для предприятий АО «ТВЭЛ» в Сибирском филиале АО «Атомспецтранс» снизилась почти на 11%. Положительную роль в создании Сибирского филиала Атомспецтранса по мнению директора департамента, сыграл генеральный директор АО «СХК» Сергей Точилин, который стал первым руководителем, выделившим транспортное подразделение в отраслевую специализированную структуру. В настоящий момент объем перевозок Сибирского филиала АО «Атомспецтранс», расположенного в Северске, составляет почти 70% всех перевозок компании. Филиал обслуживает десять предприятий, как входящих в контур Госкорпорации «Росатом», так и сторонних организаций. Количество специальных перевозок превышает 10 тысяч рейсов в год. atomsib.ru . *** Как видите, во главу угла нового структурного расщепления предприятий ГК «Росатом» поставлена чистая экономика. Сложно предполагать, разумеется, что сокращение десяти сотрудников УЖТ ГХК позволит облегчённо вздохнуть бюджету немаленькой госкорпорации. Столь же забавно звучат, на мой взгляд, ссылки на освобождение директоров от лишних функций. Мы с этим уже сталкивались не раз, позволю себе напомнить. Например, когда Горно-химический комбинат скидывал муниципалитету свою социалку и пригородные посёлки. А из последнего – объекты теплоснабжения ЗАТО. Утешает здесь лишь одно: пока новая организационная структура вроде бы должна платить налоги на месте, т.е. в деньгах заметно Красноярск-26 не потеряет. Не зря сражался , выходит, в своё время директор Гаврилов в судах против одного депутата Госдумы от «Единой России» и двух местных – от ЛДПР в целях сохранения УЖТ под крылышком комбината… Другое дело – история т.н. рельсового автобуса. Вот тут Петру Гаврилову действительно повезло, т.к. он избавляется от постоянного давления краевого «правительства» и РАО «РЖД» и сопутствующей головной боли, с одной стороны. Но с другой, вслед за охраной и несколькими «дочками» штат предприятия ныне покидает новое и очень солидное подразделение, причём с полным переподчинением, на сей раз. Как «Атомспецтранс» отнесётся к идее организации движения электропоездов между Железногорском и Красноярском, мы пока даже предполагать не можем. Ясно лишь то, что у московской фирмы существенно меньше оснований прислушиваться к мнению местных властей, особенно когда речь идёт о дополнительном заработке в виде оплаты перевозки угля для Железногорской ТЭЦ. К слову – об экономике. Воля ваша, разумеется, но конкурсы навроде приведённых ниже лично мне представляются крайне забавными, как минимум. Чрезмерная централизация всегда смотрится настолько же ходульно, насколько и пафосно. Хотя нам и приятно, конечно, будет осознавать, что железные горцы теперь вправе считать себя жителями Московской области: «Право заключения договора на аренду движимого имущества для нужд Красноярского филиала АО «Атомспецтранс». Регион: Москва. Организатор тендера: ОАО "Атомспецтранс" . Номер конкурса: 25677945. Дата публикации: 14-12-2016. Цена контракта: 1 680 000 рублей». «Право заключения договора на поставку канцелярской продукции для нужд Красноярского филиала АО «Атомспецтранс». Регион: Москва. Организатор тендера: ОАО "Атомспецтранс" . Номер конкурса: 25677944. Дата публикации: 14-12-2016. Цена контракта: 648 146 рублей». «Аренда помещения для представительства ОАО "Атомспецтранс" при Красноярской железной дороге (изменение арендной платы по действующему договору). Регион: Москва. Номер извещения: 31300654948. Дата публикации: 2013-11-06. Статус: Размещение завершено. Цена: 200 400 рублей. Форма торгов: Закупка у единственного поставщика». Ну, а в целом – поживём и увидим, куда кривая вывезет. Мы ли по железной дороге ездить начнём с повышенным комфортом до краевого центра, либо она на нас покатится с молодецким присвистом в чьё-то невыразимо светлое будущее. Вариантов не много, как всегда.