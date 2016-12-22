Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск.

ПОДСЧИТАЛИ – ПОАПЛОДИРОВАЛИ

Сессия Совета депутатов проголосовала за проект бюджета-2017.

При двух воздержавшихся господа слуги народные зафиксировали ранее названные параметры главного финансового документа ЗАТО: доходы – 3,34 млрд рублей, расходы – 3,43 миллиарда. А вот что мы вам забыли в прошлый раз рассказать, это следующий факт. Собственные доходы Нашгорода за последние восемь лет практически остались на одном уровне, около 954 млн рублей. Такое развитие, понимаете ли.

ОТНЮДЬ НЕ ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ТРАТЫ

Сколько стоит детализация радиационной обстановки, интересно.

В Красноярске, на заседании научно-технического совета по вопросам природопользования, утверждено было техзадание на «детализацию радиационной обстановки на ряде участков в 1000-километровой зоне наблюдения ГХК» в 2017 году. Заказчиком работ выступает краевое «министерство» природных ресурсов и экологии. «Детализировать радиационную обстановку в пойме Енисея необходимо для достоверного прогнозирования даже гипотетических рисков», - говорят на комбинате, абсолютно точно понимая смысл слов « предпринимательская деятельность ».

ЧУЧЕЛА ОТДЫХАЮТ

АО «ИСС» приняло участие в выставке «ВУЗПРОМЭКСПО 2016».

Организованное министерством образования и науки «национальное» мероприятие призвано было продемонстрировать восхищённому миру достижения отечественных ВУЗов и предприятий в области высоких технологий. А раз так, экспозиция «звёздной фирмы» обошлась без макетов спутников, а представляла собой четыре «инновационных проекта, реализуемых с привлечением государственных субсидий».

ЗОЛОТО ПАТРИОТОВ

В академии МЧС активно взялись за славянскую душу.

Я практически не шучу. В рамках «Международного Славянского форума искусств» в четверг у спасателей пустил корни «Международный кинофорум «Золотой Витязь», более 25 лет успешно существующий, объединивший известных деятелей различных видов искусств, выступающих за возвышение души человека». Одноимённый заколючинский киноклуб заточен, таким образом, на показ лент с участием директора «Института культуры МЧС России» тов. Бурляева Н.П.

Искренне завидую тувинским курсантам.

ЗДЕСЬ РЫБА ЕСТЬ!

МП «Горэлектросеть» начало праздновать заблаговременно.

Ко Дню энергетика профсоюзный комитет п/у Олега Комиссарова провёл конкурс профессионального мастерства электромонтёров и водителей, а также соревнования по подлёдному лову рыбы. В первом победа, почётные грамоты и деньги досталась Андрею Климову и Борису Шипагину, во втором, естественно – Комисарову и возглавляемой им команде.

ФЕМИДА НОН-СТОП

В городском суде кипит работа. Календарный год кончается.

Любимым клиентом местных судей по-прежнему остается бывший «Сибхимстрой». За неделю ГУССТ-9 вело сразу чёртову дюжину трудовых споров разного рода , причём в двух выиграло и в двух же проиграло . На втором месте Горно-химический комбинат с четырьмя исками (в т.ч. два по линии ООО « ПРЭХ »). Замыкает тройку лидеров Клиническая больница ( два процесса ). Также стоит отметить традиционную задержку зарплаты в СУ «Атомстрой», кредитный конфликт Е.А.Гуляева с Пожидаевым С.П. и попытку академии МЧС выселить семейство Горбуновых из служебного жилья.

Не скучно живём, одним словом.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Вадим Медведев весь такой устремлён в будущее. А вы?

«Будущий облик Музейно-выставочного центра обсуждали 16 декабря на совещании под руководством Главы ЗАТО г. Железногорск. К участию в обсуждении были приглашены специалисты красноярской компании, занимающейся разработкой и проектированием музейных и выставочных экспозиций. В рамках реконструкции здания рассматривается вариант пристройки третьего этажа, а также создание выставочного комплекса в виде отдельного здания или пристройки к существующему объекту».

А кто получит денежки за проект, уже определили, стало быть.

СЭКОНОМИЛ – ЗАРАБОТАЛ?

На ГХК сосчитали сбережённые за девять месяцев ресурсы.

Снижение потребления электроэнергии, тепла и воды вылилось, я извиняюсь, суммарно в 15,5 млн рублей. Виктор Панаргин , начальник планово-экономического управления, напоминает, в частности, что экономический эффект начала давать замена лампочек на светодиоды производства ООО «ПРЭХ ГХК».

УЧИТЕСЬ ЖИТЬ КРАСИВО

В ГУССТ-9 тоже озаботились светлым и сметным будущим.

«Конкурс на лучшее новогоднее оформление служебных кабинетов объявлен в Сибирском главном управлении Спецстроя России. При оценке результатов будут учитываться тематика, креативность оформления, использование нестандартных элементов декора и украшений, созданных своими руками. Главная цель конкурса – создание праздничного новогоднего настроения у работников предприятия».

Лично мне вот этот креатив нравится существенно больше прочих:

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ И ГТО

Чем только не озабочены заколючинские депутаты, ой-ой…

«На заседании комиссии по социальным вопросам Владимир Фольц поднял ряд проблем, связанных с возрождением комплекса ГТО в Железногорске, который в 2017 году должен войти в жизнь каждого региона, города и предприятия. Для сдачи норма ГТО необходимо финансирование, поскольку закон требует создавать специальные центры тестирования. А целевые показатели, спущенные «сверху», - это угроза для успешного развития ГТО, потому что просто невыполнимы. Именно благодаря последним мы уже загубили ГТО в 80-е годы».

Играйтесь, дети, играйтесь. Что тут ещё можно добавить?

БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ

Региональное управление ФМБА №51 рапортует.

Медицинская статистика бывшего Красноярска-26 обогатилась дизентерией и ВИЧ у взрослых, пятью случаями хронического вирусного гепатита «С», одним носительством ВГС, двумя – ВГВ, а также 31 заболеванием «прочими острыми кишечными инфекциями» (в т.ч. 12 случаев у детей). Коклюш, две скарлатины и четыре энтеробиоза зафиксированы у ребятишек.

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За прошлую неделю в ЗАТО Железногорск родилось 12 и умерло 16 человек.