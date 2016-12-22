Без внешних дотаций бизнес в Нашгороде не выживает. ЧУДЕСА У НАС ПО ДРУГОМУ ВЕДОМСТВУ ИЛИ БЕЛЬЕПРОВОД Герои сильно вчерашних дней никак не желают покидать странички «Уран-Батора». Давненько в Нашгороде не приключалось никаких скандальчиков с задержками зарплаты и банкротствами предприятий, не правда ли? Целый месяц, наверное. И вот в социальных сетях очередная заявка на публичные разборки появляется: «Отчим работает в компании "Новотекс", что на Южной. Работает он там уже прилично, числится на хорошем счету. Но с сентября месяца этого года ни ему, ни его коллегам не платят зарплату, даже частями. Но так как в нашем городе трудно найти работу, отчим не увольняется, веря словам начальства о том, что все заплатят, со всеми расчитаются. Можно ли как нибудь разобраться в том, почему заказы идут, они выполняются, деньги компании передают, а зарплату не платят? А то есть подозрения, что после нового года, компания подаст на банкротство…» Поразительные всё-таки вещи позволяют себе писать анонимные железные горцы в интернетах. Смотрим, что говорит о себе «Новотекс» на официальном сайте : «Предприятие основано в 2002 году. Ключевая специализация — производство систем вентиляции для нужд промышленного и жилищного строительства. В 2007 году «Новотекс» вышел на лидирующие позиции в Красноярском крае по объему выпускаемых воздуховодов. В 2012 году было принято решение о диверсификации производства и запуске продукции, ориентированной на свободный рынок и все регионы страны. За прошедшее время освоено и внедрено серийное производство следующей продукции: бельепровод; мусоропровод; водосточные системы; сульфуратор; контейнеры для хранения ртутных ламп; линейка мангалов. Вся продукция прошла сертификацию и испытания на соответствие техническим условиям». Информация немного устарела, конечно, но ни о каких экономических сложностях руководство фирмы даже не упоминало. Да и откуда бы им взяться, собственно? «В 2015 году «Новотекс» завершил свое формирование в качестве комплексного поставщика/подрядчика с собственной мощной производственной базой по воздуховодам и вент.изделиям, налаженными связями с производителями оборудования и квалифицированным монтажным отделом. В настоящее время ведутся работы на объектах АО «ИСС», ФГУП ГХК, АО «Красмаш», «Командор-Недвижимость» (ТРЦ Мозаика г. Железногорск). Осуществляются поставки воздуховодов и оборудования на ряд объектов Красноярского края и Хакасии. Стратегическая задача на 2015-2016 годы — расширить свое присутствие на вентиляционном рынке Красноярского края и юга Сибири, сохранив поступательное развитие по вспомогательным направлениям». И там же: «Второе основное направление — бельепроводы. В 2015 году «Новотекс» укрепил свое ведущее положение на данном рынке. С начала года бельепроводы «Новотекс» поставлены в DoubleTree Hilton (г. Тюмень), в 5-звездочные Voronezh Marriott Hotel и ART GRAND Hotel (также г. Воронеж). Проект бельепровода «Новотекс» для отелей Hyatt утвержден техническим консультантом Hyatt в Европе. Третье направление — сульфуратор — прибор для лечения тепличных растений. Осуществлены поставки сульфураторов в тепличные комбинаты «Майский» (Татарстан), «Сейм-Агро» (Курская обл.), «Круглый год» (Ленинградская обл.). Ведутся переговоры с рядом крупных тепличных предприятий юга и запада России» ( отсюда ). *** Бельепроводы и мангалы – штука постоянно востребованная в России, кто бы спорил. Но если мы пороемся в архивах «Уран-Батора», то обнаружим, что истоки предприятия выглядели куда более инновационными и инвестиционно привлекательными. В частности, о запуске производственных мощностей «Новотекса» на базе швейцарского оборудования вашему корреспонденту приходилось упоминать аж тринадцать лет назад. А поскольку куплено оно было на кредитные миллионы, не приходилось даже сомневаться, что мы об этой фирме ещё не раз услышим. Ну и, натурально, всё именно так и получилось. Итак, ООО «Новотекс» было зарегистрировано в Нашгороде по адресу: ул. Южная, д.49В, в октябре 2002 года. Основным видом деятельности компании обозначено было «Производство резиновых и пластмассовых изделий / Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей» и т.д. С тех пор «Новотекс» принимал участие, минимум, в шести торгах и все выиграл, а также взаимовыгодно сотрудничал с ООО «СМРП ГХК» и ООО «ПРЭХ ГХК» (суммы скромные, но здесь важен сам факт). В судах фирме везло немного меньше. Она взяла верх в 75% процессов в качестве истца и 66% - в качестве ответчика, т.е. проиграла 25% процессов в качестве истца и 33% в качестве ответчика. А вот о чём не рассказывают нам электронные базы данных, так это о взаимосвязи директора «Новотекса» с тем, старым Горно-химическим комбинатом. Владимир Васильевич Богомяков, по его собственным уверениям, трудовую деятельность свою начал в Нашгороде в 1981 году старшим инженером ИВЦ ГХК. С 1984 по 1987 годы он работал инженером в красноярском МТУ "Изумруд" ЦНПО "Каскад" , после чего вновь вернулся на четыре года к прежним ларам и пенатам. В 1991-м наш герой стал коммерческим директором у г-на Силенко (экс-начальник отдела ИВЦ ГХК, к слову сказать) в «Сибирском торговом доме», оставившем по себе довольно неприятную память в бывшем Соцгороде, и на этом посту протянул до 2001 года*, когда судьба благоволила ему возглавить «Новотекс». Он тогда юридически ещё не существовал, правда. Но времена на дворе были поистине сказочные. Федеральное бабло дождём проливалось на Красноярск-26, и только ленивый дурак не запускал руки в кубышки т.н. инвестиционной зоны Андрея Катаргина или Программы развития ЗАТО. И посему здесь очень уместны будут две справочки. В декабре 2002 года в Нашгороде был сдан, наконец, в эксплуатацию недострой НПО ПМ на пр. Мира со строительным номером 16/4. Занимался проектом как раз «Сибирский торговый дом», а в числе пайщиков числились носители довольно известных фамилий типа «Кизюн», «Калужская», «Разгуляев», «Бутыч» и проч. Пять лет непрерывных стрессов, жалоб, пикетов, проверок и даже следственных действий позволили установить два факта: стоимость строительных работ была изначально занижена «СТД» практически наполовину, а собранные с дольщиков восемь «лимонов» фирма пустила на свои собственные нужды. Вторая проникновенно-финансовая история приключилась с «СТД» примерно в те же годы на площадях муниципального горпищекомбината: «В конце 2002-го Серый дом решил пустить с молотка имущество мясокомбината, ибо многажды обещанное возрождение предприятия посредством закачки в него бюджетных средств закончилось пшиком. Увы, тот же результат показали и две частные структуры, «Сибирский торговый дом» и «Меркурий ЛТД», взявшие в фонде «Город» кредит в 6 млн рублей. Плюс ещё какие-то деньги обломились коммерсантам из Программы развития ЗАТО. Но всего за год работы новоявленное ООО «Мясокомбинат «Железногорский» ухитрилось наделать долгов на 17 «лимонов»! ( отсюда ). Весной 2003 года работницы мясокомбината начали вслух жаловаться на директора Богомякова и полугодовую задержку зарплаты. Приезжий функционер «Единой России», целый председатель комитета Госдумы, между прочим, в ответ пообещал… «снять начальника УВД». *** А теперь вернёмся к «Новотексу». Воспользовавшись депутатскими полномочиями, ваш корреспондент в ноябре 2005 года выколотил из Серого дома отчёт, из коего следовало, что восемь получателей бюджетных кредитов по Программе развития ЗАТО задолжали бюджету аж 117 миллионов рублей. Следующая четвёрка заёмщиков - ООО «Новотекс», ЗАО «Сибагросоюз», Химзавод и ОАО «Управляющая компания «Северный воздушный мост» - должны были с.г. ещё 31,2 «лимона». Таким образом, промежуточная сумма долгов всевозможных «новых производств» приблизилась к ста пятидесяти миллионам. А со штрафами за просрочку – и того больше. Самое время было повнимательнее взглянуть на должников, не так ли? Что ж, прошу к столу: «В Программе развития ЗАТО комбинат принимал самое активное участие. Деньги федеральные получал – за три года более 230 млн рублей. Реализовывал какие-то проекты. Среди них было и создание Радиационно-технологического комплекса. В самом начале пути к этому проекту набралось вдруг как-то чересчур много замечаний. Срок выдачи проектной документации – декабрь 2001 года – был сорван. Работы пришлось остановить. Тем не менее, в полном объёме уже были оплачены изготовление и шефмонтаж ускорителя электронов ИЛУ-10. Обошлось это удовольствие почти в 14 млн рублей (без НДС). Машинка прошла заводские испытания, но установить её было негде. В строительно-монтажные работы ухнули 2,2 млн рублей, и на этом всё замерло. Несостоявшееся подразделение Радиационно-технологического комплекса ГХК решено было вывести из состава предприятия, как непрофильное. Да, собственно, и весь РТЦ, уже известный в крае своими разработками нетканых перевязочных покрытий, изотопной продукции и пр. Перед руководством встал вопрос: что делать с ИЛУ-10? B итоге пришли вот к какому умозаключению. Выводить ускоритель в новое предприятие с участием ГХК неразумно. Во-первых, долго. Во-вторых, здание для РТК предполагалось строить за счёт американских подач… извините, безвозвратных «средств технической помощи». Такой объект впоследствии нельзя было бы ни сдать в аренду, ни продать. Отсюда предложение, с коим и.о. гендиректора Юрий Ревенко вышел на администрацию Катаргина. Под эгидой городских властей создаётся юридическое лицо с участием ООО «Сибирский ориентир», но без ГХК. Комбинат вместе с Серым домом будто бы перезаключают американский контракт на новорожденную фирму. Полученный по Программе развития кредит ГХК спешит отдать городу натурой. Ну, этим самым ускорителем. Мэрия вручает прибор коммерсантам, которые используют его для обработки полиэтиленовых труб… Да-да, вы не ослышались: для обработки труб. «Сибирский ориентир» развивает в Нашгороде как раз такое «новое производство» на базе УПТК СХС. Зарегистрированная в ЗАТО фирма « СИТИ » получила по Программе развития 10-миллионныйкредит. Плюс ещё американские деньги по линии «Международного центра развития». Проект их именовался гордо: «Производство пенополиуретановой индустриально-строительной изоляции и вентиляционных изделий по современным технологиям». «СИТИ» перетащили в Нашгород в расчёте на Сосновоборскую ТЭЦ. На строительство, вслед за которым возникнет спрос на километры и километры предизолированных труб. Но тут, сами понимаете, пока перспектив нет. А «СИТИ» это вам не Бривкальн какой-нибудь, где наигрались и - хлоп уголовное дело на стол. «Сибирский ориентир» приближён к Петру Пимашкову, это победитель тендера на поставку материалов и оборудования для нужд ЖКХ края… Кстати, Александра Бривкальна мы здесь помянули не зря. В фирме «Железногорское управление торговли» управляющим до ноября 2003 года трудился некто Игорь Запорожский. Так вот: он затем очень удачно устроился в ООО «СИТИ». Естественно - на руководящую должность». Вы только, пожалуйста, не смейтесь, но гендиректор ООО «Сибирская тепловая изоляция» Игорь Запорожский, пообещавший в феврале 2004 года аборигенам вывод из эксплуатации сразу двух котельных, благодаря пенополиуретановой революции, не только командовал в былые года ЗАО «Эридан-А», но ныне строит светлое капиталистическое будущее на должности заместителя директора по производству ООО «Новотекс». И сложно сказать, не связаны ли пробуксовки данного строительства напрямую с этими двумя персонажами… *** К слову, о деньгах. В ноябре 2010 года в Сером доме объявили: «Растут долги в Пенсионный фонд. Лидерами среди должников являются «УССТ-9» (25 млн рублей), «Алюком», «Новотекс» и «Красремстрой» ( отсюда ). Любопытно, что на портале infomesto.com утверждается, будто в «Новотексе» в настоящее время «работает 0 сотрудников», но акционеры-де инвестировали в производство за 2012-2013 годы 1,27 млн рублей. Проверяя эти сведения, мы выясняем, что учредителями фирмы являются директор Богомяков, как физическое лицо (доля 419 тысяч), и московское ООО « Деметра » (850,9 т.р.). Последнее, между прочим, появилось на свет только в 2013 году, а основным видом его деятельности указана оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами . Т.е. мы с вами вправе предположить, что где-то в 2013 году г-н Богомяков вынужден был продать часть фирмы столичным коммерсам. Ну, или же сделать вид, что продал. Тучные годы фирмы явно в прошлом, как видите. Как сказалась данная сделка на финансовом состоянии «Новотекса» мы уже знаем, в принципе, но хорошо бы базироваться не на анонимных постах во «ВКонтактике», а на более реальных данных. Благо, есть и такие. Портал k-agent.ru любезно подсказывает: за 2012 год фирма наработала миллион убытка при выручке в 26,14 млн рублей и себестоимости продукции в 24,55 миллиона. В 2013-м «Новотекс» вышел в плюс. Правда, чистая прибыль (1,02 млн) примерно равнялась московским капиталовложениям, а уровень продаж упал сразу на 18 процентов. Ещё через год прибыль предприятия вновь усохла до 126 тысяч – при том, что продажи удалось поднять, якобы, почти на тридцать процентов, до 27,69 млн рублей. И наконец, в 2015 году «Новотекс» повысил выручку до 39 миллионов с копейками, из коих 3,3 миллиона засчитаны были, как чистая прибыль по РСБУ. А насколько хорошо у г-на Богомякова идут дела сегодня, мы узнаем, если его работники действительно обратятся в прокуратуру по поводу трёхмесячной задержки зарплаты. В конце концов, это ведь автоматическое уголовное дело с очень прозрачными перспективами: либо деньги персоналу, либо статья директору. * В 2002-м Богомяков возглавил ООО «Сибтехмонтаж» (Южная, 49В, «Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков»).