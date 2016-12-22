Тороватых сыновей воспитал бывший директор Химзавода. Банкротство сибирского агрохолдинга помогло вывести всех уток в пользу третьих лиц Конкурсный управляющий красноярского агрохолдинга «Сибирская губерния», некогда одного из крупнейших в России производителей мяса птицы, обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить дело о преднамеренном банкротстве. По его данным, в преддверии банкротства из «Сибирской губернии» было выведено более 190 объектов недвижимости в пользу лиц, аффилированных с руководством и владельцами компании. Все это имущество он намерен вернуть, оспорив сделки в суде. Конкурсный управляющий красноярского агрохолдинга «Сибирская губерния» Иван Демьянов обратился в ГУ МВД России по Красноярскому краю. «Я направил в полицию заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства в компании. По моим, данным, оно принято. К выводу о наличии таких признаков я пришел в ходе процедуры наблюдения в “Сибирской губернии”»,— рассказал “Ъ” Иван Демьянов. В структуру «Сибирской губернии» до 2011 года входило пять мясных птицефабрик (мощность 130 тыс. тонн мяса в год), яичная птицефабрика (мощность 200 млн яиц в год), два комбикормовых завода, завод по производству полуфабрикатов (мощность до 1 тыс. тонн в месяц). Компания была объявлена банкротом в 2011 году, в 2014 году заключено мировое соглашение с кредиторами. С тех пор процедура банкротства возобновлялась несколько раз, последний — в конце ноября текущего года. Сейчас кредиторская задолженность насчитывает более 2,8 млрд руб., реестр требований кредиторов еще не закрыт. Владельцы компании, по данным «СПАРК-Интерфакс» на март 2015 года,— Алексей Подсохин (42%), Евгений Подсохин (7%) и Евгений Харьков (31,99%). Обязательства превышают 9,2 млрд руб. По данным господина Демьянова, с 2014 по 2015 год из имущества компании было выведено 192 объекта недвижимости. Объекты были отданы третьим лицам по договорам поручительства и в качестве отступных. По мнению управляющего, компании причинен крупный ущерб. «Конечными бенефициарами этих сделок оказались заинтересованные лица и аффилированные с ними структуры»,— сказал он. В перечне незаконно, по мнению господина Демьянова, отчужденной недвижимости (копия есть в распоряжении “Ъ”), указаны, например, гипермаркет «Алпи» в Омской области (7,9 тыс. кв. м), трехэтажный административный комплекс в Кемеровской области (2,4 тыс. кв. м), владельцем которого является Евгений Подсохин. Собственником нескольких десятков нежилых зданий в Красноярском крае общей площадью более 60 тыс. кв. м является Александр Мишин — совладелец банка «Канский» (9,98% по данным «СПАРК-Интерфакс».— “Ъ”), долей в котором также владеет Алексей Подсохин (9,99%). Кроме этого, как следует из отчета управляющего, недвижимость была отчуждена в пользу КБ «Канский», ООО «Рикос» и ООО «Сибирская Венеция», связанных с господином Подсохиным. В настоящее время в красноярский арбитраж подано заявление об оспаривании сделки по продаже компании «Енисейагросоюз» 24 объектов недвижимости в Красноярском крае в селе Миндерла. Компания развивает производство бройлеров на мощностях обанкротившейся птицефабрики «Индюшкино», также входившей в холдинг «Сибгуберния». «Эти здания находятся в собственности «Енисейагросоюза», который, полагаю, был создан специально собственниками «Сибгубернии» для вывода активов и невозможности их вернуть в конкурсную массу»,— считает Иван Демьянов, отмечая, что формально компания не аффилирована с владельцами «Сибгубернии». По его словам, «Енисейагросоюз» был создан «буквально за месяц до проведения сделок по продаже недвижимого имущества “Сибирской губернии”» и изначально зарегистрирован по адресу нахождения спорных объектов еще до их продажи. «Недвижимость была передана в рамках соглашения об отступном «Сибгубернией» банку «Канскому» в счет договора поручительства — фактически они были выведены из компании безвозмездно. После этого банк «Канский» продал эти корпуса своему аффилированному лицу — Александру Мишину»,— утверждает господин Демьянов. "Ъ" . *** В Красноярском крае Березовский районный совет одобрил перевод земли бывшей птицефабрики «Сибирской губернии» в жилую застройку. Напомним, «Сибирская Венеция» начала строиться на месте бывших курятников птицефабрики «Сибирская губерния». Одновременно с этим в СМИ появилась реклама продающихся в комплексе квартир. Как показала прокурорская проверка, здания строятся на землях сельскохозяйственного назначения , а разрешение на строительство либо реконструкцию не получено. Осенью 2015 года ООО «Сибирская Венеция» было оштрафовано на 100 тыс. руб. за нецелевое использование земель сельхозназначения. Несостоявшийся жилой комплекс переквалифицировался в «город развлечений» с закусочными и фонтанами. Как сообщил на своей странице в Facebook 15 декабря депутат Александр Глисков, Березовский районный совет большинством голосов одобрил перевод земли бывшей птицефабрики в жилую застройку под микрорайон «Сибирская Венеция». По его словам, на сессии также присутствовали инвесторы, которые высказывали идеи построить поселок на 7 тыс. человек со школой и детским садом. Однако ни один из них не уточнил, кто конкретно вложит в это деньги. ngs24.ru . *** Банк «Канский», через который активы «Сибирской губернии» были перепроданы партнеру Подсохина - Александру Мишину, контора темная и, как показывает практика, жуликоватая. Аналитики отмечают, что капитал «Канского» банка с начала года снизился на 39,3% (!!!), то есть на 201,4 млн рублей. Банк стоит у края допустимого минимума в 300 млн рублей. Важным показателем, что дела в банке нечисты, является бегство предприятий и организаций, которые забрали с начала этого года со счетов «Канского» 65,1 млн рублей - минус 39,6%. Но банк всегда жил за счет вкладов физических лиц, и продолжает «загребать» деньги из этого источника лопатой. С января объем средств физических лиц подрос на 14,5%, - 229,6 млн рублей. Банк Подсохина промышляет агрессивным привлечением средств вкладчиков. Заманивают, естественно, высокими процентами по вкладу. Дальше начинается интересное. Например, в прошлом году вкладчики массово жаловались, что банк просто отказывает. Сотрудники «Канского» могут ссылаться как на «неработающую систему», так и просто отшить клиента - безо всяких объяснений . В ноябре этого года топ-менеджера «Канского» уже привлекли к ответственности за неисполнения требований законодательства о противодействии легализации и отмыванию средств . Видимо, учитывая, что собственники «Сибирской губернии» во главе с Подсохиным используют банк как «перевалочный пункт» для вывода собственных активов, ноябрьское дело - далеко не последнее. Чего нанюхался Подсохин? Одной из компаний, куда бизнесмен, судя по всему, вывел активы «Губернии», стала его же «Сибирская Венеция», реализующая одноименный проект. «Сибирская Венеция», представляющая из себя сборную солянку европейских и неорусского стиля, начала «греметь» в 2014 году. Реализовать грандиозные планы по строительству жилого комплекса господин Подсохин намеревался прямо на месте «многолетнего» курятника на территории Бархатовского сельсовета. Под это дело часть территории птицекомплекса была «отрезана». Складывается ощущение, что, пока Подсохин ходил по птицефабрике и мечтал как «тут и вот тут все будет», он слегка отравился испарениями от отходов жизнедеятельности миллионов кур, выведенных на этой территории за все года, что там существовала птицефабрика. Но находиться в этой «Венеции» явно опасно для здоровья. Значащиеся в проекте «нежилые здания», например, оказались как раз бывшими помещениями курятника . Как бонус для всех посетителей - восхитительный запах застарелого куриного помета. В отношении проекта «Сибирская Венеция» не раз проходили проверки прокуратуры, ведомство предостерегало потенциальных покупателей - не стоит покупать квартиры в «курятнике», проект, судя по всему, продолжает функционировать и сегодня. По крайней мере, «Сибирская Венеция» рекомендует себя, как «город развлечений» и приглашает на каток , на SPA и в отельчике пожить - прямо на пропитанной пометом земле - такая экзотика! Почему «Венеция» до сих пор не снесена, и продолжает заманивать постояльцев? На общественных слушаниях, когда Подсохин лоббировал введение территории в состав деревни Киндяково (понятно, чтобы стройка стала легальной), местные жители пересказывали друг другу , как «погулять» к бизнесмену в «Венецию» приезжал сам губернатор Толоконский… moscow-post.com . *** Торги по продаже имущественного комплекса красноярской птицефабрики «Индюшкино», входившей в агрохолдинг «Сибирская губерния», признаны несостоявшимися. На аукцион не было подано заявок. Повторные тори состоятся в феврале. Начальная стоимость имущества компании составила 812,5 млн руб. В перечень продаваемого имущества включены объекты недвижимости, автотранспортные средства, оборудование уставные капиталы в ООО «ТД „Западная Сибирь“» (Кемеровская область) и ТК «Сибиряк» (Красноярский край), дебиторская заложенность к 19 компаниям. Крупнейшие дебиторы — ООО «Интехком» (372,7 млн руб.) и ООО «Праймэкс» (278,7 млн руб.). Птицефабрика «Индюшкино» — в прошлом единственный производитель индюшатины в Красноярском крае. Была признана банкротом по иску московского ООО «Агромакс» в феврале 2016 года - открыто конкурсное производство. Сумма требований кредиторов компании превышает 3 млрд руб. Как следует из материалов суда, основной кредитор на которого приходится более 2,7 млрд руб. требований - красноярская компания «Интехком», аффилированная с бенефициаром «Сибирской губернии» Алексеем Подсохиным. kommersant.