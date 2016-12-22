|Дорога к ёлочке
|Пятница, 16 Декабрь 2016
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Малобюджетный Новый год ожидается в ЗАТО на этот раз.
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С сегодняшнего дня наряды полиции начнут патрулировать места установки новогодних елей и ледовых городков. Стражи порядка вместе с военнослужащими, Росгвардией обследуют места установки елочно-ледовых комплексов на предмет отсутствия опасных предметов и веществ. В период проведения массовых мероприятий, безопасность граждан будут обеспечивать дополнительные наряды патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных полиции. Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи водителям, в местах установки новогодних елей ежедневно предусмотрено дежурство сотрудников ДПС. Факты распития гражданами спиртных напитков, совершения мелкого хулиганства и иных правонарушений в общественных местах будут пресекаться сотрудниками полиции.
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