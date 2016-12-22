Работать на государство определённо выгодно. Железногорцы изучили финский опыт в атомных исследованиях Делегация из Железногорска посетила атомные объекты и исследовательские центры Финляндии. Представители закрытой территории ознакомились с опытом работы компаний, работающих в этой области, побывали на действующем объекте по захоронению низко и среднеактивных отходов. Финны представили свой опыт строительства объектов для окончательного захоронения. Также делегация пообщалась с жителями города, расположенного рядом с объектом. stolitca24.ru . Р.S. Конец этого года и начало следующего в Красноярском крае обойдется без масштабных сокращений. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказали в краевом агентстве труда и занятости населения. Например, управление железнодорожного транспорта в Железногорске заявило о высвобождении 467 работников — при этом 457 из них перейдут в красноярский филиал АО «Атомспецтранс». ngs24.ru .